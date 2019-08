– Jeg er her i dag fordi politikerne ikke bryr seg nok om miljøet. Og vi må gjøre noe med det, sier Jenny Marie Lindekleiv Nygård (15) til KRSby.

Hun var en av hundrevis som møtte opp i Wergelandsparken fredag ettermiddag, for å uttrykke sine bekymringer for klimaet under den nasjonale markeringen Klimabrølet.

Markeringen har som mål å samle opp til 150.000 mennesker i flere byer i Norge, for å gi politikerne mot til å nå 1,5-gradersmålet – som Naturvernforbundet forklarer på følgende måte på sine nettsider:

«Holder vi oppvarmingen under 1,5 grader blir det mye større sjanser for å unngå irreversible klimaendringer som rammer de mest sårbare, som selv har stått for en svært liten del av utslippene, hardest.»

– Våre liv vil handle om evige konsekvenser

Oda Sofie Pettersen (19), fylkesleder i Grønn Ungdom og fylkessekretær i Miljøpartiet De Grønne, var en av de ivrigste som holdt appell om klimaet under markeringen. Gråtkvalt og engasjert fanget hun oppmerksomheten til de mange hundre som møtte opp i Wergelandsparken fredag.

– Det er ingen garanti for at mine barn vil se en isbre. Det er heller ingen garanti for at min generasjon får oppleve velferden som våre foreldre har opplevd her i Norge. Våre liv vil handle om evige konsekvenser:

– Vi må leve med ustabile arbeidsmarkeder og uforutsigbare økonomier. Vi må leve i en kamp om ressursene. Vi må leve med matmangel og ødelagt infrastruktur, hetebølger og kalde vintre. Vi må muligens leve med 150 millioner mennesker på flukt. Vi vil ikke ha muligheten til å gjemme oss bak en bompengekrise. For hvert klimatiltak som de voksne politikerne i dette landet, i dette fylket, og i denne byen, lar være å gjennomføre – så vil nødvendighet for drastiske grep økes.

– Mange er bekymret

Harald Eikeland, som til daglig er pastor i Kristiansand frikirke, er initiativtaker for Klimabrølet i Kristiansand. Etter han så det glødende nasjonale engasjementet ville han markere klimasaken hjemme i sør.

– Som et medmenneske ser jeg at andre er truet på livet på grunn av klimaendringene. I Norge tåler vi at det kommer varme augustdager. Men mennesker i andre land trues på livet hvor det er nesten 50 varmegrader.

Eikeland sier videre at han er glad for at så mange engasjerte mennesker stilte opp i Wergelandsparken fredag ettermiddag.

– Mange er bekymret, og må ta ansvar. Vi står foran et valg hvor mange partier har gode miljøsaker. Men vi må også ha handling.

– Amazonas brenner og polene smelter

Hovedkravet til markeringen Klimabrølet går ut på at Norge må oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen, som handler om at i 2015 vedtok 195 land å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under to grader.

FNs klimapanel kom med en rapport i fjor om hvordan 1,5 gradersmålet kan nås, basert på arbeidet til 91 forskere fra 40 land, og 6000 vitenskapelige publikasjoner.

Leder for Klimaalliansen, Arne Otto Iversen, forteller at det ikke er for seint til å gjøre en stor forandring.

– Kloden har fått feber og det er lett å bli fortvilet og deprimert på grunn av klimaforandringene. Vi vet ikke hva som skjer dersom det forverres. Men vi har enda tid på oss på å gjøre en forandring. Derfor må vi ikke bli deprimert, men gjøre noe for en forandring, sier Iversen.

«Lukke-øynene»-politikk

Iversen sier videre at han ønsker at klimautfordringene settes øverst på agendaen til politikere.

– Amazonas brenner og polene smelter. Men på dagsorden prates det bare om bompenger. Og det er ikke viktig, men det er klimaet, mener han.

Marte Ulltveit-Moe, ordførerkandidat i Miljøpartiet De Grønne, sier at det er flott at så mange barn, unge, voksne og pensjonister møtte opp under Klimabrølet.

– Det er ikke greit med den «lukke-øynene»-politikken som driver i Norge i dag, sier listetoppen for MDG.

