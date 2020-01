Disse sakene ble mest lest hos KRSby i desember

2019 er over, og KRSby avsluttet året med en rekke spennende saker som engasjerte leserne. Disse ti sakene ble lest mest i desember.

Marte Urke Antonsen (24) har et mål om å gjøre 100 innsendte nakenbilder fra Instagram, om til et større kunstprosjekt.

– Jeg la ut en Instagramstory hvor jeg utlyste private bilder til et kunstprosjekt. Det har haglet inn bilder av kjente og ukjente i innboksen, og hittil har over 30 personer sendt inn nakenbilder, fortalte Marte Urke Antonsen (24) til KRSby.

Damares Stenbakk

Kristian Hole

Sørlendingene Martin Litwicki (26) og Ørjan From Aslaksen (23) er to av gründerne bak Scream Media, et produksjonsselskap som omsetter for flere millioner og har ni ansatte.

Damares Stenbakk

Allerede 1. november pynter hun juletreet, spiser pepperkaker og hører på julemusikk. For Jorun Stiansen handler jula om å holde magien i hellige tradisjoner, men også gi tid og glede til de rundt seg.

Damares Stenbakk

For under ett år siden startet Fredrik Bringager (22) og Karl Wiik (21) UiAs første studentkonsulentselskap og Norges første innen industri og teknologi. I dag omsetter UiA-bedriften Young Industrial Innovators for nærmere én million kroner og er etterspurt av flere av Sørlandets største bedrifter.

Privat

Erik Sandvik (23) fra Gimlekollen går på masterstudiet som er kåret til verdens beste ni år på rad. Slik er det å studere på det prestisjetunge universitetet St. Gallen i Sveits.

Kristian Hole

I september 2018 åpnet det sosiale gaming-senteret Nexus E-sport i Dronningens gate. Nå, et drøyt år senere, er stedet lagt ned.

Privat

For Therese Karlsen (23) har sulten etter å lære noe nytt ført henne til fast jobb i et prisvinnende reklamebyrå.

Damares Stenbakk

Lidenskapen for musikk gjorde at Jakob Friis (27) fra Vågsbygd valgte å droppe ingeniørstudiet i Norge for å satse på musikken i solfylte California.

Santa Dash er et populært nisseløp med flere tusen deltakere hvert år i mange land. Fenomenet har kommet til Norge og ble arrangert for første gang i Kvadraturen i starten av desember.

Kristian Hole

For byens nye russepresidenter skal russetida handle om å feste, skape minner for livet og få alle russ til å føle seg inkludert i Kristiansand.

