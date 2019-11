David Guetta returnerer til Kristiansand

– Vi er strålende fornøyde med å endelig ha sikret oss David Guetta. Han har konsekvent vært blant de tre mest etterspurte artistene våre i flere år nå, og det er derfor utrolig gøy å få dette bekreftet, skriver Palmesus-sjef Leif Fosselie i en pressemelding.

Den franske 52-åringen har holdt det gående siden 80-tallet, og regnes i dag som den tredje største dj-en i verden.

Under eget navn har han gitt ut internasjonale hitlåter som «Titanium», «Flames» og «Say My Name», i tillegg til å ha produsert for andre artister i en årrekke.

Nå er han altså bekreftet til Bystranda neste sommer – noe som markerer Guettas andre spillejobb i Kristiansand, siden han også var headliner under Odderøya Live 2013.

Fire navn sluppet

Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

I forrige uke ble det også kjent at den nederlandske dj-veteranen Armin van Bureen, samt de amerikanske stjernene Khalid og Asap Rocky også skal spille på neste års strandfest.

Med andre ord er det nå fire navn på plakaten som foreløpig er bekreftet.

– Vi kommer til å ha et bredt spekter av artister og sjangere til Palmesus 2020. Oppskriften er at vi booker de som lager den beste festen, med utgangspunkt i det folk vil ha, sa Fosselie til KRSby i forrige uke.

Edderkopp-nachspiel og «glamping»

Arcadia Spider

I tillegg til disse artistslippene har også to andre Palmesus-nyheter blitt presentert de siste ukene:

Til neste år skal Palmesus lansere «glamping», som beskrives som en slags glamorøs camping med fasiliteter og tjenester som vanligvis ikke er assosiert med "tradisjonell" camping.

Den andre nyheten handlet om etterfesten Palmesus After Beach på Kristiansand Havn i 2020, som blir beskrevet som en utendørs nattklubb med kapasitet til 5000 tilskuere – hvor en gigantisk edderkopp med dj-bås og pyroteknikk skal spille en sentral rolle i konseptet. Etterfesten vil finne sted etter at hovedprogrammet på Bystranda er over.