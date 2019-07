Her er alt du bør vite om årets Palmesus

– I år har hovedområdet til Palmesus blitt utvidet. I tillegg kommer det en seks meter høy portal som er veldig instagramvennlig, forteller Leif Fosselie, festivalsjef.

Palmesus skal arrangere flere aktiviteter for publikum, det blir lounger, scener og food trucks. Hele tre nye øyer blir etablert på området VIP Island, Pepsi Max og Green Island. Festivalen vil også doble kapasiteten med toaletter og mannskap til å holde dem rene.

Fra onsdag til og med lørdag, kan billetter byttes til armbånd fra klokken 10:00 til 22:00. Palmesus oppfordrer sterkt folk til å hente armbånd i dag eller i morgen dersom du har mulighet, for å slippe kø.

Spilletidene for Palmesus

Fredag

15:30: Ruben

16:30: Kjartan Lauritzen

18:00: Macklemore

19:30: Highasakite

21:00: Tiësto

22:30: Marshmello

Lørdag

15:30: Amanda Tenfjord

16:30: Unge Ferrari

18:00: Alan Walker

19:30: Sigrid

21:00: Fedde Le Grand

22:30: The Chainsmokers

I år kan du betale med bankkort

Palmesus skal forenkle betalingssystemet i år, slik at du kan betale med hvilket som helst bankkort. Fosselie legger også til at du fortsatt ikke kan bruke kontanter, og det blir heller ikke bonger, dette for å spare miljøet for 400.000 plast-sjetonger.

– Hva er aldersgrensen på området?

– På hovedområdet er aldersgrensen 18 år. I VIP-området er aldersgrensen 20 år. Gjennomsnittsalder på Palmesus i år er omtrent 27 år, sier Fosselie.

– Fungerer Palmesus-billetten på alle arrangementer?

– Det er egne billetter for Kick, og en egen billett for TropezNatt. Forhåndssalget til Kick er utsolgt, men det er fortsatt billetter til TropezNatt. Det vil være mulig å kjøpe billett i døren, men køen pleier å være veldig lang, forklarer Fosselie.

Heida Gudmundsdottir

– Hvilke mattilbud finner du på stranda?

– Du kan finne et bredt utvalg av festivalmat som burger, pizza, wrap og salater, sushi og vegansk mat. Du kan ikke selv ta inn mat og drikke på området, forteller Fosselie.

– Hva kan du ikke ta med inn på området?

– Ikke ta inn profesjonelt kamerautstyr. Du finner en liste over hva som du ikke kan ta med på nettsidene, men også i appen til Palmesus, sier Fosselie.

I Aquarama-hallen leveres alt av verdier inn til hittegods, som er i det samme området hvor du henter armbånd.

Fakta: Åpningstider Åpningstider for armbåndspåsetting: Fra onsdag 10:00 til og med lørdag frem til 22:00.

Åpningstider for portene og underholdning fra scenen: Fra 12:00 til 24:00 hver dag.

Åpningstid på stranda: Fra 12:00 til 24:00. Gjelder for alle som har billett.

Oversikt for når de ulike artistene skal opptre finner du i appen til Palmesus under program.

Programmet på Bystranda avsluttes 24:00, med fyrverkeri. Hvis du ikke befinner deg inne på Palmesus-området, er den beste utkikksposten fra Tresse.

TropezNatt er åpent fra 20:00 til 02:30 både fredag og lørdag

Palmesus After Parties på Kick er åpent fra kl: 22:00 til 02:30, både på torsdag, fredag og lørdag.

Bekymret for høyt alkoholinntak

Oddvar Sæther, klinikkdirektør for Psykisk helse, er bekymret for høyt inntak av rusmidler. Han oppfordrer alle på festivalen til å være mer forsiktige, og passe godt på glassene og flaskene sine.

– Vi vet at ungdommer har kommet inn på sykehuset og vært farlig overberuset. Alkoholforgiftning og bruken av narkotika som vi ser mye av på Sørlandet, har bekymret oss veldig. Unge må passe godt på å ikke få i seg noe som de ikke hadde tenkt at de skulle.

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse, ringer du nød-nummeret 113. Er det alvorlig hendelse knyttet til sikkerhet ringer du 112 direkte til politiet.

Privat

Bare ekstremt ubehagelig

Får du panikk eller angstanfall under festivalen, er det ikke farlig, bare ekstremt ubehagelig. Angstanfall varer ikke lenger enn 15- til 20 minutter, mestrer du å stå i det vil kroppen kunne roe seg ned raskere. Videre legger Sæther til:

– Prøv å stå i det, i stedet for å flykte fra situasjonen. Du kan også si til kameraten din: «Nå er det tøft, så det hadde vært fint om du sto litt her med meg nå».

Oddvar Sæther vil også råde deg til å ta med ørepropper til festivalen. Særlig med alkoholinntak reagerer kroppen annerledes på høy lyd.

– Det er mange som ender opp med tinnitus etter en konsert. Det er tøft å stå nær scenen, og særlig med alkoholinntak er kroppen mindre beskyttet mot lydtrykket.

Å ha det ekstra gøy betyr ikke nødvendigvis ekstra alkoholinntak

– Det å glede seg til festival er viktig, men du bør planlegge godt i forkant. Inne på festivalområdet er det viktig å vise hensyn til andre, unngå trengsel og ha tålmodighet, forteller Stian Pauschert, innsatsleder for politiet under Palmesus.

Videre forklarer Pauschert at de er godt forberedt om det skulle oppstå en krise, og mener de har gode planer for å håndtere uønskede hendelser.

– Vi følger hele tiden med. Det er også betryggende at hele festivalområdet er godt overvåket, både av kamera og tilstedeværelse, sier han, og legger til:

– Det er stor sjanse for at man får i seg for storalkoholmengde, spesielt i varmen. Å ha det ekstra gøy er ikke ofte et resultat av å drikke ekstra mye alkohol. Du vil få en bedre opplevelse ved å drikke mer vann.

For å unngå uheldige episoder under Palmesus, oppfordrer innsatslederen at vennegjengen snakker sammen om hvordan de kan hjelpe hverandre på festivalen. Ikke bare når det gjelder alkohol, men også egne grenser og om hva som er greit å legge ut av bilder på sosiale medier.

– Tenk på hva du ikke vil ha på rullebladet ditt, og drikk mer vann, så har du lettere for å ta gode avgjørelser. Vi er også avhengige av at publikum tenker over hvilke holdninger og verdier de tar med seg på festivalen.

Palmesus har et godt samarbeid med politiet, og du kan også nå dem på Facebook. Der kan du kan sende politiet direkte melding på fredag og lørdag fra klokken 16:00 til 24:00. Du kan også nå vakter i hele Kristiansand under Palmesus-helga.

Stian Pauschert sammen med Stian Strømseth har i tillegg publisert en podcast om hvordan du får en trygg opplevelse under festivalen.

Podcasten finner du her.