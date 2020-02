– Vi har solgt uvanlig mye skabbmiddel. 2019 var ekstremt, forteller Margarita Antevska, daglig leder på Apotek 1 Torvkvartalet.

Antevska forteller at butikken solgte spesielt mye skabbmiddel før jul, men fortsatt ser en økning i salget.

Butikken solgte over hundre medisiner mot hudsykdommen skabb i fjor, noe som er uvanlig mye for bare ett av omkring tjue apotek i Kristiansand kommune, sier hun.

I Agder har antall solgte skabbmidler i desember og januar økt med 45 prosent fra året før, forteller Jostein Soldal, kommunikasjonssjef for Apotekforeningen.

Hvis man ser på hele landet, er økningen 73 prosent for tilsvarende periode, sier han.

– Det er vanskelig å si om antall solgte pakninger reflekterer antall tilfeller av skabb, siden det ser ut til at flere pasienter må gjenta kurer for å bli kvitt problemet, sier Soldal.

Han understreker at det likevel er en kraftig økning av tilfeller av skabb de siste årene.

Shutterstock/NTB scanpix

Hissigere enn før

– Det virker som skabben er litt mer hissig akkurat nå, sier kommune- og smittevernoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr.

Haarr bekrefter at det er mer skabb i Kristiansand nå enn tidligere år.

Skabb skyldes at skabbmidd graver ganger i huden og legger egg. Tilstanden gir ofte et rødt utslett og en intens kløe, som blir verre om natten. Smitten forekommer ved direkte hudkontakt og i sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Tidligere ble hudsykdommen gjerne forbundet med urenslighet og skam. Haarr avkrefter myten.

Mats Sauro Høimyr / Arkiv Fædrelandsvennen

– Alle som har intim kontakt med hverandre vil kunne få dette, sier han.

Skabb-epidemier dukker plutselig opp og opptrer som regel omkring hvert syvende år, men man er ikke er sikker på årsaken til dette, forteller han.

Fakta: Skabb Skabbmidden er 0,3-0,5 mm lang, akkurat på grensen av hva som er synlig med det blotte øyet. Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg.

Symptomer på skabb er intens kløe som forverres om natten, og små nupper eller blemmer i huden.

Utslettet oppstår ofte først på hender, deretter på større deler av kroppen. Noen ganger vil man kunne se skabbganger i huden.

Smitter forekommer ved direkte hudkontakt og i sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær. Hudkontakten må vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte.

Vanligvis spres skabb mellom familiemedlemmer og seksualpartnere. Utbrudd i helseinstitusjoner forekommer.

Som regel tar det 3–6 uker fra man får skabb til symptomdebut. Dersom man har hatt skabb tidligere, tar det ofte bare 1–3 dager til symptomene opptrer.

Skabb behandles med en reseptfri krem kalt Nix, som kan kjøpes på apoteket. Et alternativ kan være reseptbelagte tabletter.

Alle familiemedlemmer og nærkontakter bør behandles samtidig.

Skabb kan leve flere døgn i tekstiler som sengetøy. For vellykket behandling må alle tekstiler som har vært i kontakt med huden vaskes på minst 60°C eller oppbevares uten hudkontakt i fem døgn i romtemperatur, helst pakket inn i plastposer. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)

Motstandsdyktig skabb?

Tidligere denne uken skrev NRK om et kjærestepar som brukte 10.000 kroner på å bli kvitt hudsykdommen. Dette skyldtes at behandling med hudkremen Nix ikke ga effekt.

Shutterstock / NTB Scanpix

Kommune- og smittevernoverlege Dagfinn Haarr forteller at lokalbehandling med Nix fungerer i de fleste tilfeller, men ikke alltid.

– Vi er kjent med at skabbmiddene i noen tilfeller kan bli resistente. Når så mange får behandling vil det også være flere tilfeller hvor midden blir motstandsdyktig, men det er ingen sensasjon i seg selv, sier Haarr.

Privat

Det er derfor viktig at de som sliter med å bli kvitt skabben over lengre tid oppsøker lege for å få resept på medisin i tablettform.

Ane Scheel, hudlege ved Kristiansand hudlegeklinikk, forteller at manglende effekt ved bruk av Nix-krem, ofte skyldes re-smitte.

Dette kan skje ved at nære kontakter ikke har behandlet seg og gir skabben tilbake. Manglende effekt kan også skyldes for dårlig gjennomført behandling der man ikke har smurt hele kroppen, men kun stedene man klør, forteller hun.

– Skabb er ikke farlig, og det kan behandles. Man trenger ikke gå rundt og være redd for skabb, men det er viktig å oppsøke lege ved mistanke om smitte. Da er det mindre sjanse for å gi det videre, avslutter hun.