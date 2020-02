Over 11.000 bruker denne appen fra Kristiansand

– Flere sliter med å få seg jobb, spesielt unge. Vi ønsker derfor å bidra og hjelpe andre med denne appen, forteller daglig leder for JOBYY, Jihad Salazar Hachem (30).

En fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at det er rundt 113.000 arbeidsledige personer i Norge i dag.

I et kontorlokale på Skibåsen jobber derfor en gjeng med unge sørlendinger fulltid med appen «JOBYY – Småjobber rett i lomma», som enkelt forklart handler om å legge ut småjobber lokalt og utføre dem – etterfulgt av at begge parter kan rangere opplevelsen.

Over 11.000 brukere

Per dags dato har gratisappen over 11.000 brukere i Norge hvor flesteparten er i aldersgruppen 15 til 29 år.

Oppdragene er varierte, men typiske eksempler for småjobbene er maleoppdrag, søppeltømming, legge mur, nedvask av leilighet, transportjobber og mye mer.

Appen ble lansert i april i 2018, men det var først i 2019 at brukertallet virkelig begynte å stige. En av årsakene kan være at den største konkurrenten i Norge la ned deres lignende tilbud.

– Vi så at «Småjobber» på Finn.no ble lagt ned i juni 2019. Vi benyttet derfor muligheten til å kjøre ekstra markedsføring på sosiale medier for å bli sett. Det førte til en økning i brukere på over 400 prosent. I dag har vi fortsatt noen andre app-konkurrenter, men vi har veldig troen på JOBYY og har høye ambisjoner, sier Hachem.

Skal utvide

Per dags dato er appen gratis, og det er midler fra ulike investorer som gjør at JOBYY-temaet kan utvikle appen videre.

Men framover skal de også satse på betalte løsninger for bedriftsmarkedet, samt videreutvikle og lansere en ny versjon av appen i nær framtid.

Jesper Ugland (29), operasjonssjef for JOBYY, tror derfor at 2020 vil bli det første året hvor de tjener penger på appen.

– I dag jobber vi primært med småjobber for folk på privaten, men framover ønsker vi også å rette oss mot bedriftsmarkedet. Vi utvikler en tjeneste som vil forenkle selve jobbløpet, både for bedrifter og privatpersoner, sier Ugland.