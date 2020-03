– Dette er en ungdomsserie som forsøker å gi et innblikk i norsk ungdomskultur i 2020. Den tar for seg vennskap, kjærlighet, russetiden og konsekvensene av sosiale media.

Slik forklarer hovedrolleinnehaver Thea Sofie Loch Næss om den nye ungdomsserien «Delete Me» som har forventet premiere hos Viaplay i desember.

Sex, hacking og sjalusi

Hieu Le

Serieskaper av «Delete Me», Marie Kristiansen, skriver i pressemeldingen til Viaplay at serien også utforsker viktig tematikk som sex, hacking og sjalusi.

Thea Sofie Loch Næss har sammen med serieskaper utviklet karakteren «Marit», hvor sørlendingen har gjort synlige forandringer for å tre inn i rollen.

– At jeg klippet håret kort var noe jeg og Marie Kristiansen kom fram til sammen da vi skulle bygge og utvikle karakteren, sier Loch Næss til KRSby.

Nicolas Peyrau / Viaplay

Skuespiller Amalia Holm spiller «Marion», som er bestevenninne med Thea Sofie Loch Næss sin karakter «Marit».

I serien har «Marit» og «Marion» alltid holdt sammen, men når russetiden nærmer seg blir det tydelig at bestevenninnene har ulike ønsker og verdier. Dermed blir vennskapet deres satt på prøve, forklarer Thea Sofie Loch Næss til KRSby.

– I en fiktiv verden hvor ingenting er viktigere enn russetiden, og sosiale medier bestemmer reglene, utforsker serieskaper Marie Kristiansen tematikken gjennom vennskapet til karakterene Marion og Marit […] I kjernen av historien finner vi en lekket sexvideo og en hacker på hevntokt, skriver Viaplay i en pressemelding.

Serieskaper Marie Kristiansen har tidligere jobbet som regissør i den fjerde sesongen av den kritikerroste NRK-serien «Unge Lovende», som var nominert til Gullruten for beste regi og manus. I 2016 vant hun også Spellemannsprisen for musikkvideoen «Hvite menn som pusher 50» til Karpe Diem.

– Aldri personen i bildet sin skyld

Nicolas Peyrau / Viaplay

Spredning av nakenbilder har vært et aktuelt tema i Norge de siste årene, blant annet gjennom NRK-serien «Nudes» i fjor.

Thea Sofie Loch Næss mener at det er viktig å få fram at det aldri er offerets skyld.

– Jeg tenker at det aldri er personen på bildet sin skyld, men personene som sprer. Jeg synes det er er uhyre viktig å ikke «shame» de som er på bildet eller filmen, sier 23-åringen til KRSby.

– Brenner du selv for å få temaet fram i lyset?

– Selvsagt, jeg synes det er trist at hvis et bilde eller en video ment til privat bruk kommer på avveie kan det få ufortjente konsekvenser for personene som er avbildet. Det nytter ikke å si: «Ikke ta sånne bilder». Problemet ligger i de som faktisk sprer det, fortsetter Loch Næss.

– Det er også viktig å presisere at de som sprer det kan være uvitende om konsekvensene, og nettopp derfor ønsker vi å belyse dette temaet i «Delete Me», legger hun til.

Får topproller etter Netflix-suksess

Netflix

De siste årene har Kristiansand-skuespilleren slått gjennom i en krevende bransje – med større rolle i den norske krimserien «Wisting» på Viaplay, ungdomsdramaet «Hjerteslag» på TV2 Sumo, og Netflix-suksessen «The Last Kingdom».

Den internasjonale oppmerksomheten i «The Last Kingdom» førte til at Thea Sofie Loch Næss ble nummer èn hos den anerkjente filmdatabasen IMDbs såkalte «starmeter» i 2018. Filmdatabasen har over 250 millioner månedlige brukere, og har rangering over de mest populære skuespillerne.

Da dette ble kjent, forbigikk Thea Loch Næss stjerneskuespillere som Scarlett Johansson, på IMDb sin toppliste.

Nå har 23-åringen fra Kristiansand hendene fulle med spennende prosjekter framover.

Andris Visdal/TV 2

– Vi er nettopp i gang med innspilling av «Delete Me», så det vil ta mitt fulle fokus framover. Og så gleder jeg meg veldig til «Hjerteslag» sesong to kommer til våren, sier Loch Næss.