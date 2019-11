Helene (21) fra Kristiansand klar for Miss Universe

– Det er utøvere fra 93 land, så det er helt klart det blir skyhøyt nivå. Jeg er forberedt på at dette blir tøft. Samtidig skal jeg ikke sammenligne meg med andre deltakere, og jeg fokuserer på å kjøre mitt eget løp og være den beste utgaven av meg selv, forteller Helene Abildsnes (21) til KRSby.

Etter å ha kapret tittelen som Miss Norway tidligere i høst, er hun Norges representant i Miss Universe i Atlanta i USA 8. desember.

Det siste året har hun lagt jobben som automatiker på is, for å konsentrere seg om sin store drøm om å kapre tittelen som Miss Universe.

Mentalt krevende

Kristian Hole

– Hvordan forbereder du deg til Miss Universe?

– Jeg har lest bøker av den tidligere Miss Universe-vinneren fra 2005, Natalie Glebova, om hvordan tankesettet bør være under konkurransen, og hvordan man forbereder seg mentalt. I tillegg til å trene og spise sunt, har jeg også øvd mye på catwalk, koreografi, og intervjudelen – som står sentralt i konkurransen. Man må vite hva man står for, hva man mener og hva man vil med tittelen.

– Og hva vil du egentlig bruke tittelen til?

– Jeg vil fortsette å bruke plattformen jeg har på sosiale medier til å informere folk om hva som skjer med klimaendringene i verden, rette fokus mot tekstilarbeideres arbeidsvilkår og dyrevelferd. Jeg liker å gi små tips som gjør en stor forskjell, som å kjøpe mindre klær eller spise litt mindre kjøtt. #MeatFreeMonday.

– Det er 29 år siden Norge vant, har interessen for konkurransen dabbet av i Norge?

– Interessen er ikke så stor lenger i Norge, men i andre land er det fortsatt veldig stort, for eksempel i Filippinene. Det kan skyldes at Norge ikke har fått topp-plasseringer eller vunnet på mange år. Jeg tror den dagen Norge vinner igjen, så vil interessen bli større, mener hun.

– Helene er en spennende deltaker

Kristian Hole

Pressekontakt i Miss Norway, Knut Yrvin, beskriver Abildsnes som en smart og spennende deltaker som representerer Norge på en god måte.

– Helene har trent på dette i to år, og tar konkurransen seriøst. I tillegg er hun med på å bekjempe myter og fordommer om kvinner som deltar i skjønnhetskonkurranser. Helene er spennende og atypisk, og selv om hun er glad i pynt og kjoler, er hun veldig smart og jobber ved siden av med robotprogrammering, sier Yrvin.

– Det er ofte en helt annen kultur for slike konkurranser i andre land?

– Ingen tvil. Det finnes nasjoner som har kvinner som har konkurrert i fire-fem år før de får representert landet sitt. Helene står opp mot kvinner som har holdt på med skjønnhetskonkurranser siden de var 10 år gamle, noe som ikke er vanlig i Norge. Dette er land som India, Venezuela, Brasil, USA og østlige land.

– Må representere landet sitt på den beste måten

– Hva legger dommerne vekt på i 2019?

– I dag handler ikke konkurransen kun om å se flott ut, men å representere landet sitt på den beste måten, både med personlighet, verdier og veldedighet. I tillegg til utseendet, catwalk, kjoler og sko, skal man snakke godt for seg. De som har vunnet tidligere har klart å svare på statsvitenskapelige og filosofiske spørsmål på universitetsnivå, mener Yrvin.

Kristian Hole

– Hvor langt tror du Helene kan nå?

– Vi har en kandidat som vil bli lagt merke til. Men Norge er et lite land og er fortsatt litt ukjent. Mona Grudt vant jo for nesten 30 år siden, men det var helt andre tider. Norge er i en kamp-posisjon hvor vi igjen må etablere oss som misse-nasjonen, og jeg tror Helene kan bli blant de 20 beste i år, sier Yrvin avslutningsvis.