Instagram utfordrer Snapchat med ny app

Onsdag lanserte Instagram appen Threads, en bildebasert meldingsapp som ser ut til å gå rett i strupen på Snapchat.

Hensikten med appen skal rett og slett være å gjøre det enkelt å holde den daglige kontakten gående med dine nærmeste venner på Instagram, skriver Instagram selv.

For de nære vennene

Inne i appen har du tilgang til den samme meldingsinnboksen som du har hos Instagram. Med de nærmeste vennene dine skal du kunne dele bilder, videoer, meldinger, «stories» med mer.

I fjor lanserte Instagram funksjonen «close friends», eller nære venner, og nå er tanken at brukerne skal bruke Threads til å kommunisere med dem.

Skjermdump

Likheter med Snapchat

Ifølge Instagram skal dette være en kjapp måte å kommunisere på – ikke ulikt Snapchat. Appen åpner kamerafunksjonen direkte, og lar brukeren dele hva enn man gjør med to klikk.

I tillegg kan man velge ulik status ettersom hva du driver med – som at du for eksempel sitter på skolen (emoji av en bok, med statusen «studying»). Du kan også velge at appen skal oppdatere statusen din automatisk, basert på hva den tror du holder på med. Er du ute på kjøretur, kan den derfor sette status til «på farten».

Krever mange tilganger

I et eget innlegg om personvern, også omtalt av tek.no, presiserer Instagram at dataene som blir samlet inn i Threads ikke vil lagres på deres servere, men vil kun ligge på din egen enhet i en begrenset periode.

Appen krever nemlig tilgang til alt fra lokasjonsdata, akselerometer, batterinivå og nettverksinformasjon.

– Måten vi bruker data fra andre deler av Facebook og Instagram for å levere relevante annonser forblir den samme. Nøyaktig stedsinformasjon som samles inn for autostatus er en ny funksjon spesifikk for Threads og vil ikke brukes til annonser, skriver de.