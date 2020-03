Nå må Spicheren også stenge uteområdet: Har sett opptil 20 personer trene sammen og dele utstyr

– Vi har sett at de som har trent på uteområdet har medbrakt utstyr og rullerer på utstyret seg imellom. Vi ønsker ikke at folk skal kjøre organiserte treninger på vårt område når senteret er stengt, og håper folk respekterer dette, sier Jahn Olav Marum, leder hos Spicheren treningssenter, til KRSby.

Marum understreker at treningssenteret på Lund stengte all aktivitet torsdag – etter oppfordring fra helsemyndighetene for å unngå økt smitte av koronaviruset.

– Ikke forstått alvoret

De siste tre dagene skal flere ansatte ved Spicheren treningssenter ha sett økt aktivitet ved uteområdet deres, hvor opptil 20 mennesker skal ha oppholdt seg sammen og delt utstyr seg imellom.

– Det har blitt tatt direkte kontakt med dem det gjaldt, og gitt direkte beskjed at dette ikke er greit. Det er mange grupper og miljøer som ønsker å trene som ikke har forstått alvoret i denne situasjonen, mener Jahn Olav Marum.

Dette gjorde at Spicheren treningssenter nå fysisk har stengt av alle sine uteområder på Lund. Tirsdag formiddag ble det også publisert en oppfordring på treningssenterets Facebook-side, for å presisere at begrensingen av uteområdet er for å forhindre smittefaren i Kristiansand:

«Vi presiserer at også uteområdet er STENGT! Uteområdet på Spicheren er på lik linje med resten av senteret STENGT.

Vi har de siste dagene sett økt aktivitet på uteområdet både fra medlemmer og fra andre grupper som ikke har tilknytning til senteret. Vi presiserer at her må ALLE forholde seg til de retningslinjer som er satt fra sentrale myndigheter. Vi har alle et samfunnsansvar for å begrense smitte. Takk»

– Hva tenker du om at folk fortsatt har trent på uteområdet deres, til tross for oppfordringene fra Helsemyndighetene om å oppholde seg hjemme og unngå menneskelig kontakt? Er dere redd for økt smittefare nå?

– Hvordan personene har trent, hva slags forhold de har til hverandre eller hva slags utstyr de har brukt, aner vi ikke. Vi har registrert aktivitet og avsluttet den med tanke på smittefare, sier Marum.

– Kan bli uhåndterbart

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, sier man bør unngå å trene i grupper på en liten arena, for å begrense smitteveksten i Norge før situasjonen blir uhåndterbar.

Han mener situasjonen kan forandre seg fort om man ikke tar forholdsreglene alvorlig.

– Akkurat nå ser vi ikke et sirkulerende virus i Kristiansand, men det kan fort endre seg, og da kan det være for seint. Folk må ha vett og holde unna seg hverandre.

– Jeg ser ingen problem med å gå i Baneheia eller Dyreparken så lenge man er 1–2 meter fra hverandre. På små arenaer så gjør man ikke det, legger han til.

– Treningssentre er et av de mest utsatte stedene for smitte, ifølge Folkehelseinstituttet. Hva med treningsutstyr som flere tar og deler på?

– Primært er hovedkilden dråpesmitte via hoste. Sjansen er minimalt med smitteoverføring om du har tilstrekkelig hygiene med såpe eller sprit, både på eget treningsutstyr og deg selv. Likevel oppfordrer jeg til å holde avstand og ikke trene i grupper, sier Haarr.

– Hvor lenge kan viruset leve på materialer vi mennesker deler oss imellom?

– Tingen med koronaviruset er at når den først finner hendene dine, så må hendene finne luftveiene før viruset kan sette seg fast hos mennesker.

Haarr understreker at du fint kan drive med alternativ trening utendørs på egenhånd. Men er du i karantene og bryter reglene ved å trene utendørs eller samles i gruppe, er han klar på konsekvensene.

– De i karantene har spesielle regler å overholde, som står klart på folkehelsedirektoratet sin nettside. Husk at nå blir det politisak og høye bøter om du bryter karantereglene. Dette er alvorlig, og da skal man ikke ta lett på dette ved å gå ut, enten det er for å trene eller gå en tur i marka, forklarer kommuneoverlegen avslutningsvis.