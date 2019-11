Rebekka åpner butikk og satser alt på eget merke: – Jobber dag og kveld hele uka

– Grunnen til at jeg startet mitt eget merke var at jeg savnet klær til min aldersgruppe som kombinerte det å være sporty med det å føle seg vakker og fin, forteller Rebekka Widerøe til KRSby.

Etter å ha jobbet med barneklær tidligere, har klesgründer Rebekka Widerøe (30) fra Kristiansand siden september i fjor satset på sitt eget klesmerke BEKKA Fashion, som hun selv beskriver som «comfy, sporty og edgy» – primært for kvinner mellom 20 og 40 år.

Foreløpig har hun satset på nettbutikk, men fredag åpner hun pop-up-butikk på Sørlandssenteret som skal stå fram til slutten av januar – med mulighet for forlengelse eller permanent løsning om butikken går bra.

Krever mye å satse som gründer

Kristian Hole

Widerøe utdyper at det kreves tøff disiplin og god arbeidsmoral hvis man skal satse som gründer med eget merke.

– Det krever mye og man må tåle å ha mange baller i lufta. Jeg jobber veldig lange dager og kombinerer det med å ha to barn. Jeg jobber dag og kveld hele uka, siden det er oppgaver som må gjøres på alle fronter, sier hun og legger til:

– Som gründer må du finne deg i at du må gjøre alle oppgaver i starten. Jeg styrer sosiale medier, lager annonser, bilder, regnskap, kundesupport, arrangerer fotoshoots, og er daglig leder for sju ansatte. Men igjen så er det veldig spennende og givende å holde på med dette. Man får uten tvil en ekstra «drive» når det er ditt eget prosjekt og merke.

– Vi heier på kvinnelige gründere

Arkiv Fædrelandsvennen / Tormod Flem Vegge

– Hva tenker du om den tøffe konkurransen blant klesbutikkene her på senteret?

– Det er fint at vi alle kan tilby litt hver, men jeg har troen totalt sett på at merket mitt er annerledes. Det er designet lokalt her i Kristiansand og er designet ved at jeg har tegnet plaggene fra bunnen av, sier Widerøe.

Senterleder på Sørlandssenteret, Liv Andersen, sier at hun ser fram til åpningen av BEKKA Fashion fredag morgen. Hun påpeker også viktigheten av å gi lokale gründere en sjanse på senteret.

Kristian Hole

– Vi synes det er hyggelig å ha muligheten til å gi tilgang til pop-up-stores. Vi synes Rebekkas konsept er spennende og dette er noe vi har troen på. Det er gøy at ei som baserer virksomheten sin på nett, også ønsker å ha fysisk butikk. Nå er det høysesong hos oss, så hun kommer inn i en god tid. Vi heier på gründere, og vi heier på kvinnelige gründere, sier Andersen.