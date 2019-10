Trenden skaper hodebry for politiet: Pål (14) ble fratatt el-sparkesykkelen på stedet

– Det var en sivil politibil som stoppet ved siden av oss. Ut av bilen kom en politimann og sa: «Det er for seint å rømme nå», sier Pål Weberg Skipnes.

14-åringen forteller om episoden som skjedde søndag for en uke siden. Han sto utenfor Tastarustå skole med fem andre kompiser. Alle hadde elektriske sparkesykler.

Pål fikk sin sykkel for bare to måneder siden. Den kjøpte han av en kompis med penger han hadde tjent i løpet av sommerferien.

Nå sto det en politimann ved siden av ham og fortalte vennegjengen at el-sparkesyklene var ulovlige, og de kom til å bli beslaglagt.

– Det kryr av slike sykler. Jeg satte meg til og med på sykkelen selv, jeg kunne ikke fatte at dette ikke skulle være lov, sier 14-åringens far, Dagbjørn Skipnes.

Kan tilsvare tung MC

Like før sommeren kom sparkesykkel-eksplosjonen. I byene kunne du plutselig leie sparkesykler ved hjelp av en app, men større og kraftigere sykler har blitt tilgjengelige for publikum gjennom lokale forhandlere eller nettbutikker.

Utfordringen er at mange av el-sparkesyklene folk kjøper privat ikke er lovlige. De er for for lange, for tunge, for breie eller går for fort (se faktaboks).

– Brytes noen av disse kriteriene, er det ikke lenger en sparkesykkel. Da får kjøretøyet en annen egenskap, forklarer politiinspektør Sigve Espeland.

Dersom en el-sparkesykkel har et sete, blir det klassifisert som motorvogn. Avhengig av vekt, motoreffekt og hvor fort el-sparkesykkelen går, kan kjøretøyet plutselig havne i kjøretøygrupper som moped, lett MC eller i ekstreme tilfeller tung MC.

En el-sykkel kan ha sete fordi du bruker pedaler, kombinert med motorkraft, for å komme deg framover. En el-sparkesykkel bruker derimot kun motorkraft.

Aleksander Naley, politibetjent ved Stavanger politistasjon, trafikk- og sjøseksjonen, har sett mange ulovlige el-sparkesykler ute i trafikken.

Han forteller at politiet så langt har beslaglagt over 20 el-sparkesykler og er frustrert over forhandlere som åpenlyst selger sykler som ikke er lovlige.

– Det er ikke ulovlig å selge slike sykler, det er heller ikke ulovlig å eie. Det er bruken som gjør det ulovlig. På bakgrunn av omfanget antar vi at mange ikke kjenner til lovverket og heller ikke blir opplyst om dette av forhandlerne, sier han.

Fakta: Fem raske om el-sparkesykkel 1. Kun en person I kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel defineres el-sparkesykkel som «elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)». 2. Maksfart 20 km/t En el-sparkesykkel kan, ifølge lovverket, ha en maksfart på 20 kilometer i timen (pluss/minus 10 prosent under testing). Den kan ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Sykkelens egenvekt kan være maksimalt 70 kilo. 3. Ingen aldersgrense Slik reglene er i dag, er det ingen aldersgrense på bruk av el-sparkesykler i Norge. Da selvbalanserende kjøretøy først ble innført i 2014, var aldersgrensen 16 år. I fjor fjernet regjeringen aldersgrensen. Da ble el-sparkesykkel likestilt med sykkel 4. Gå av i gangfelt Kjører du el-sparkesykkel i veibanen eller sykkelfeltet, har man vikeplikt for fotgjengere som vil krysse veien på et gangfelt. 5. Ikke påmontert sete Det er bare kjøretøy med selvbalanserende teknologi som kan ha sete.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Gir beskjed

BG Bilrekvisita i Hillevåg er en lokal forhandler som selger el-sparkesykler. Blant de 10 sparkesyklene som står utstilt i butikklokalet, er det to av dem som har sete.

– Vi gir klar beskjed til kunden at det er ulovlig å kjøre med sete på en el-sparkesykkel, sier daglig leder Dan Olav Kolnes.

– Hvorfor stille ut noe som er ulovlig å bruke?

– Mange kjøper for eksempel seter på nett, da blir det ulovlig uansett. Ingenting stopper deg fra å kjøre i 150 km/t på motorveien, men det er også ulovlig, sier han.

Nettstedet StayClassy.no omtaler seg selv som «Norges største nettbutikk og forhandler av elektriske sparkesykler». Her kan du kjøpe seter til el-sparkesykler, men i annonsen står det ingenting om hvilke konsekvenser det kan få.

I flere av annonsene reklamerer nettstedet for sparkesykler som er merket «lovlig i Norge». I disse annonsene kommer det derimot fram at:

«Uten fast sperre på 22 km/t er ikke produktet lovlig å bruke i Norge. Montering av sitteanordning er ikke tillat uavhengig av sperre eller ikke».

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kolnes i Hillevåg driver også reparasjon av el-sparkesykler. Nå har han sju inne til reparasjon, flere av dem med sete.

– Da opplyser vi også kunden om at de ikke er lovlige å bruke, men vi nekter ikke å reparere dem. Det er bedre at bremsene fungerer enn at de ikke gjør det, mener Kolnes.

Byas har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med daglig leder i StayClassy, Thomas Holstad, men har ikke lykkes.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ber folk være oppmerksomme

Reaksjonene fra politiet kan variere fra sak til sak, men blir du tatt med en ulovlig el-sparkesykkel, må du forvente et forelegg på 6000 kroner. I tillegg vil sykkelen bli beslaglagt og ytterste konsekvens destruert.

– Vi har sett at man med enkle grep kan øke hastigheten dramatisk på enkelte kjøretøy. Jeg ber innstendig om at folk som har el-sparkesykler hjemme sjekker om kjøretøyet er i forsvarlig stand, sier Naley i politiet.

Hverken far eller sønn Skipnes er sinte på politiet, de gjør bare jobben sin. Derimot ber han foreldre og andre ungdommer være oppmerksomme på det de har stående i garasjen eller vurderer å kjøpe.

– Det har vært en stor liberaliseringskampanje fra regjeringen. Mye har blitt lovlig, som vannskutere og segway. Det er overraskende mye som har blitt lov, men det gjør det også vanskelig å få med seg hva som ikke er greit, sier Skipnes.

Sønnen sier at han ikke har tenkt til å kjøpe seg ny sparkesykkel. Nå sparer heller til et annet kjøretøy.

– Når jeg blir 16, skal jeg kjøpe meg lett motorsykkel, sier 14-åringen.