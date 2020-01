– Vår visjon er at Kristiansand skal bli Skandinavias bærekraftshovedstad. Det ønsker vi å bygge opp gjennom Bærekraftsfestivalen, sier initiativtaker Emma Lunden (23) til KRSby.

Festival-konseptet ble presentert denne uka under GründerHub Kristiansands «demoday», som ble arrangert i Fædrelandsvennens lokaler.

– Festivalen vil bli en møteplass for å øke kunnskapen om bærekraft, og skal foregå på Caledonien, Kilden og på Odderøya fra 3. til 5. juni, som en del av MiljøUka i Kristiansand, legger Lunden til.

Bærekraftsvandring

Kristian Hole

Det detaljerte programmet vil slippes gradvis utover våren, men allerede er det flere programposter som er spikret på plakaten.

– Vi kommer til å arrangere bærekraftsvandring på Odderøya, med kampanjen Walk for Water. Her skal de frammøtte få utdelt kanner med vann. Poenget er at man skal gå fra Torvet til toppen av Odderøya for å virkelig kjenne hvor tungt det er å bære vann. Alle i Norge tar vann for gitt, men slik er det ikke andre steder i verden, mener Lunden.

Programmet vil også bestå av en Kilden-konsert med en av Afrikas største kvinnelige artister, Angélique Kidjo, som også er kjent som UNICEF-ambassadør. En sentral del av programmet vil være Bærekraftskonferansen med flere forskjellige foredragsholdere, utstilling av bedrifter, «expo» av elektriske, klimavennlige fartøy ved Kilden og avslutning med en bærekraftsmiddag.

– Gina Gylver, leder for Oslo Natur og Ungdom, Oda Sofie Pettersen, fylkespolitiker i Agder fra Miljøpartiet De Grønne og Svein Wilhelmsen fra Basecamp Explorer er noen av dem som skal holde foredrag. Vi skal slippe flere navn utover våren, sier Lunden.

– Hvem er målgruppa for Bærekraftsfestivalen?

– Vi vil ha med alle generasjoner, og ikke snevre det inn. Vi vil nå ut til unge, studenter, eldre, politikere, folk i næringsliv og folk i akademia. Festivalen skal være for alle, sier hun videre.

Skal bli årlig festival

Kristian Hole

Av støttespillere har de allerede med store aktører som Hennig-Olsen som hovedsponsor, i tillegg til Gumpen Auto, D3, Kilden, Dyreparken, Glencore Nikkelverk, Kristiansand kommune og Stormberg.

Med store aktører i ryggen, bekrefter initiativtaker Øyvind Stenberg (23) at dette skal bli en årlig festival.

– Dette skal være en plattform og en møteplass for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030, sier Stenberg.

– Har klokkertro på dem

Kristian Hole

Terje Klungland er gründer og daglig leder i CoWorx, som er et samlingssted og fellesskap for folk som ønsker å jobbe med egne forretningsprosjekter. Det er CoWorx som drifter GründerHub Kristiansand, og Klungland selv har troen på konseptet Bærekraftsfestivalen.

– Jeg har klokkertro på Bærekraftsfestivalen og personene bak, som er fra den nye generasjonen som virkelig bryr seg om planeten vår. Temaet er høyaktuelt i disse dager. Allerede har de med seg store aktører på laget, så jeg synes det er ufattelig gøy det de får til. Nå er jeg spent på fortsettelsen, sier Klungland til KRSby.