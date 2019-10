Nå får du ikke lov å trene i slike klær på Sats: – Føler meg ikke akkurat velkommen

– Hvis Sats sitt mål er å få alle kunder til å føle seg velkomne, så tror jeg ikke dette er løsningen, sier influenser, coach og personlig trener Elisabeth Sletten (24) til KRSby.

Hun er en av de lokale treningsprofilene som reagerer på de nye og strengere klesreglene til treningskjeden Sats, som gjelder på landsbasis.

Kort forklart går de nye reglene ut på at det ikke lengre skal være lov å trene i magetopp eller for korte shortser.

– Vi vil ikke bidra til kroppspress og derfor har vi tydeliggjort dette punktet i våre oppdaterte regler, understreker sjef for Sats Norge, John Kristian Stubban, i en epost til MinMote tidligere denne uka.

– Skal de bli ekskludert?

Sletten, som har over 40.000 følgere på Instagram, foretrekker å trene med sports-bh fordi hun selv føler seg bra og komfortabel i det. Hun reagerer derfor på magetopp-forbudet til Sats.

– Mange liker å trene med kort shorts eller magetopp, og føler seg komfortable med det. Skal de bli ekskludert? Jeg føler meg ikke akkurat velkommen hvis jeg ikke kan være meg selv når jeg trener.

– Jeg bruker også sports-bh av praktiske grunner. Et eksempel er når jeg konkurrerer i benkpress, og bruker sports-bh for å ikke skli på benken. Men hovedgrunnen er at jeg føler meg komfortabel med det. Jeg tror heller ikke det er mer hygienisk å ha på seg mer klær, siden da svetter man enda mer, legger Sletten til.

– Hva tenker du om begrunnelsen fra Sats, at det skal forhindre kroppspress?

– Jeg tror ikke det å forby korte shortser eller magetopp minsker kroppspress på treningssentre. Man bør heller jobbe med hvorfor noen personer føler seg dårlig av å se på andre, og finne den egentlige årsaken til problemet.

– Ser ikke problemet

Susanne Herlofsen (25) har 21.000 Instagram-følgere, og fokuserer på sunn trening, treningsglede og motivasjon i innleggene hun legger ut.

Hun sier til KRSby at hun ikke ser poenget i de nye klesreglene fra Sats.

– Det er ikke så viktig for min egen del, og heller ikke en kampsak for meg. Men jeg synes begrunnelsen om kroppspress er merkelig. Jeg ser ikke problemet med å vise to-tre centimeter av magen, ettersom man ser andres kropper uansett dersom de går i stramme klær, sier Herlofsen – og legger til at man viser like mye hud, eller mer, i en singlet.

Nasjonal debatt

Flere norske kjendiser har også reagert på de nye klesreglene til treningskjeden, blant annet skuespiller Ulrikke Falch og artist Alexandra Joner.

– Det som provoserer meg mest i hele verden er når kvinner blir bedt om å kle på seg. Hadde Sats Norge skyldt på hygiene hadde jeg aldri reagert, men å skylde på kroppspress blir for dumt. For det første har jeg sett så mange «fab» damer i forskjellige størrelser, som rocker denne looken. Alt fra xs til xl, skriver Joner på Instagram, og legger til:

– Vi burde jobbe mot at kropp blir en naturlig ting, ikke at det blir noe man gjemmer bort. Dette ser jeg på som diskriminering av kvinnekroppen.

Ulrikke Falch skriver i en Instagram-story at det er viktig å påpeke at kroppspress kan påvirke alle – uavhengig av kjønn.

– Jeg tror det er veldig viktig å ikke dra inn at det handler om diskriminering av kvinner. For det er flere enn bare jenter som bruker magetopp og shorts, og kroppspress påvirker alle mennesker – ikke bare jenter!

– Debatten har sporet helt av

KRSby har vært i kontakt med Bente Vatneli, distriktssjef for Sats Kristiansand, for en kommentar om lokale forhold.

Hun ønsket ikke å svare, og henviste til pressekontakt Malin Selander – som på vegne av John Kristian Stubban, sjef for Sats Norge, sendte oss følgende kommentarer:

– Vi har fått både positive og negative reaksjoner de siste dagene. Men det er trist for oss å se at debatten har sporet helt av i uønsket retning, uten at det er vi selv som har sittet i førersetet. For Sats har det aldri handlet om magetopp eller ikke, slik debatten har dreiet seg rundt. Det har handlet om å ha regler som gjør Sats til et trivelig sted å være, for alle.

– Men vi må også ta selvkritikk for måten vi formulerte oss på opprinnelig. Våre trivselsregler implementeres i morgen, og da med en justert presisering i punkt 3: «Medlemmet skal alltid trene i rent treningstøy som hovedsakelig dekker mage, rygg og lår. Vær nøye med reinslighet og kroppshygiene». Intensjonen og hensikten er akkurat den samme som før.

– Hvorfor valgte dere å innføre disse nye klesreglene?

– Vi har alltid hatt trivselsregler i Sats, så dette er ikke noe nytt. Vi ønsker å skape en hyggelig og inkluderende atmosfære på våre sentre fordi det er viktig for våre medlemmer. Derfor har vi sikkerhets- og trivselsregler. Vi hadde behov for å oppdatere flere punkter, ikke bare bekledningspunktet.

– Flere mener at det å forby klær er feil måte å forhindre kroppspress på, hva tenker dere om det?

– I debatten på sosiale medier har det blitt skapt en feilaktig oppfatning av at man ikke kan trene på våre sentre i magetopp på grunn av signal om kroppspress. Det var ikke vår intensjon. Vi ser at ordene «støtende» og «anstendig» kan ha fått folk på slike tanker, og det var ikke vår intensjon. Vår intensjon er å skape et godt treningsmiljø på Sats for alle, samt å gi råd om hva som er praktisk treningstøy og tøy som bidrar til å opprettholde hygienen ved sentrene ved at folk dekker de delene av kroppen som er mest i kontakt med treningsapparatene.