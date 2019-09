Musikkfestival, førpremiere og klimastreik – Her er sju ting som skjer i Kristiansand i helga

Helga nærmer seg igjen og KRSby har derfor samlet sammen en liste for deg som ikke helt har planene klare fra fredag 20. til søndag 22. september.

Frister det med førpremiere på den nye Kaptein Sabeltann-filmen, eller vil du kanskje markere klimasaken utenfor Rådhuset? Eller er rockefestival det som frister mest?

Se oversikten her:

Streik for klimaet

Kristian Hole

Hvor: Rådhuset

Rådhuset Når: Fredag formiddag

På fredag er det global klimastreik, noe som også skal markeres utenfor Rådhuset i Kristiansand.

– Vi håper du blir med for å vise regjeringen og politikerne i det nye kommunestyret at vi krever erklæring av klimakrise og tiltak som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen, står det i arrangementet Generalstreik i Kristiansand på Facebook.

Sjekk ut rockefestival

Roy Søbstad

Hvor: Aladdin Scene og Vaktbua

Aladdin Scene og Vaktbua Når: Fredag og lørdag kveld

Til helgen er det klart for årets utgave av postrockfestivalen VIVID på Aladdin Scene og Vaktbua. Årets artistrekke består av danske The Seven Mile Journey, svenske A Swarm of the Sun og flere andre band og artister.

Livemusikk og moteshow

Privat

Hvor: Håndverkeren

Håndverkeren Når: Fredag kveld

I 20 år har Barberer'n AS stylet, inspirert, klippet og groomet Kristiansand. Jubileet skal feires med moteshow og livemusikk på Håndverkeren fredag kveld.

– The Bjorvands spiller og inviterer med seg venner som Kirsten Oddestøl, Stein Roger Sordal, Alejandro Fuentes og flere, står det i arrangementet.

Rydd Odderøya ren

Facebook / Klimaalliansen

Hvor: Grønt Senter på Odderøya

Grønt Senter på Odderøya Når: Lørdag formiddag

Klimaalliansen inviterer lørdag formiddag til arrangementet Hold Odderøya ren – høstdugnad med konsert.

– Alle som deltar i den lokale ryddeaksjon inviteres inn til intimkonsert rundt klokken 14, med artister fra Cleansound (nyoppstartet miljøprosjekt med forskjellige artister, journ.anm.) som stiller opp i etterkant av aksjonen, står det i arrangementets beskrivelse.

Høstdager i Lillemarkens

Arkiv

Hvor: Lillemarkens

Lillemarkens Når: Fredag- og lørdag formiddag

Fredag- og lørdag inviterer Lillemarkens til kveite-smaksprøver fra Reinhartsen, ringspillkonkurranser med Lekia, samt flere rabatterte tilbud og visning av nyheter.

Førpremiere på Sabeltann

Qvisten Animasjon/Nordisk Film Distribusjon

Hvor: Dyreparken

Dyreparken Når: Fredag- og lørdag kveld

I helga blir det førpremiere på den animerte storsatsingen «Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant» i Dyreparken.

– Det blir full fest i Kjuttaviga når Dyreparken, i samarbeid med Qvisten Animation, Nordisk Film og Kino Sør, inviterer til førpremierevisninger av "Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant" på en enorm utekino i Kjuttaviga. Du kan også stille deg i kø for å få et nærmøte med selveste Kaptein Sabeltann, skriver Dyreparken på nettsiden.

Sjekk ut filmnyheter

Yana Blajeva/Another World Entertainment

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Fredag- til søndag

Høsten er en god tid for store kinofilmer. I helga vises blant annet den storslåtte sci-fi-satsingen «Ad Astra» med Brad Pitt i hovedrollen, i tillegg til actionfilmen «Rambo: Last Blood». Hvis det frister med et realistisk drama kan prisvinnende «Dronningen» være filmen for deg.