Sjekk hva du kan finne på i Kristiansand i helga

Julaften nærmer seg med stormskritt, men kulturlivet fortsetter som før i Kristiansand.

Trenger du et lite avbrekk fra skippertak-julehandelen? I helga kan du dra på alt fra konserter på Kick scene, til musikkquiz på Håndverkeren, eller en rekke Kilden-forestillinger.

Sjekk hva du kan finne på i Kristiansand, fra fredag 20. til søndag 22. desember:

Bli mester i musikkquiz

Shutterstock

Når: Fredag kveld

Fredag kveld Hvor: Håndverkeren

Sitter du på mye musikkunnskap du ikke får brukt? Da kan du vurdere å ta turen til Håndverkeren fredag kveld, for å sikre deg gull i årets siste musikkquiz.

Se en god film

Når: Fredag til søndag

Fredag til søndag Hvor: Kristiansand kino

Star Wars-uka er her! Denne helga kan du se den premiereklare storfilmen «Star Wars: The Rise of Skywalker», eller den nye norske thriller-satsingen «Tunnelen», som handler om en tankbil som kolliderer i en tunnel i den iskalde norske fjellheimen.

Kinohelga byr også på det kritikerroste dramaet «Let Me Fall», som er basert på sanne historier og intervjuer med familier som har opplevd og kjempet mot rusavhengighet.

Hvis du heller er i humør til lett underholdning vises også eventyrfilmen «Jumanji: The Next Level», som KRSby trillet terningkast fem til.

Rock- og sørlandsrap på Kick

Fædrelandsvennen Arkiv

Når: Fredag og lørdag

Fredag og lørdag Hvor: Kick scene og andre steder i Kvadraturen

Fredag kan du sjekke ut Valentourettes som hyller Jokke & Valentinerne på Kick scene fredag kveld.

Samme sted lørdag kveld er det sørlandsrap som står på plakaten, hvor trioen Hemmelig Sekt har med seg låter fra den nye skiva «Neo Tokyo». I tillegg står Belizio og BFJ for oppvarmingen. Etterfesten fortsetter på Vaktbua.

Lørdag kveld spiller også SubTrees med gjester på Håndverkeren.

Siste forestillingene i Kilden i år

Lisa Mari Bynes, Aptum

Når: Fredag og lørdag kveld

Fredag og lørdag kveld Hvor: Kilden

Fredag er det siste mulighet for å se humorforestillingen «Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter» i Kilden – som Fædrelandsvennen ga terningkast seks og beskrev som «moro fra ende til slutt».

Fredag kveld kan du også se «Juleevangeliet», som er et tett samarbeid mellom Kilden dialog og Blå Kors Kristiansand.

Julebyen Kristiansand

Når: Fredag til søndag

Fredag til søndag Hvor: Torvet

Gira på julemarked, lysshow, eller å ta fram skøytene som har ligget litt for lenge i skapet? Da kan du ta turen til Torvet i helgen, hvor julebyen Kristiansand er i full effekt fram til julaften.

Prøv byens nye 3D-minigolf-bane

Jon Kåsa

Når: Fredag til søndag

Fredag til søndag Hvor: Vågsbygd

Fått med deg Fædrelandsvennens sak på fetterne som satset millioner for å åpne byens første 3D-minigolf-senter? For kort tid siden åpnet Sergio Quesada og David Severinsen nemlig dørene til «Glowing Golf» i Vågsbygd sentrum.