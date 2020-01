– I år skal vi fravike fra inngangsbilletter og tilby et helt gratis konsept. Det skal være åpent på kveldstid begge dager. Vi håper dette skal fenge enda flere. Det blir folkefest med gratis inngang, sier Svend Åge Lauvrak, festivalsjef hos Sørlandets Matfestival, til KRSby.

I fjor var det angivelig 17.000 sultne gjester som besøkte Sørlandets Matfestival på Torvet i Kristiansand, hvor matvogner og den profilerte matkjendisen Chili Klaus fra Danmark var noen av høydepunktene på programmet.

Til sommeren skal festivalen arrangeres igjen fra 10. til 11. juli, men denne gangen med både mer på programmet og større areal. I tillegg dropper arrangørene inngangsbilletter i år, så alt av programposter og konserter blir gratis.

Utvider til Skippergata

Damares Stenbakk

Festivalsjefen har store ambisjoner for matfestivalen i Kristiansand, som i år skal bruke Skippergata som område under festivalen. Fullstendig program over hva som vil foregå i denne delen er fortsatt under planlegging, men Lauvrak ønsker hovedsakelig at de som driver i Skippergata skal delta.

På Øvre Torv vil det være street food i fokus. På kveldstid blir det konserter og torvfest med blant andre Åsmund Åmli band og byting, Sordal og Bryggebandet, i tillegg til den lokale DJ-en Pernille Benestad.

– Det som blir nytt i år er at vi går vi fra 5500 kvadratmeter til 8000. Vi skal også øke antall matutstillere under festivalen, hvor vi hadde 60 stykker i fjor. Denne sommeren ønsker vi å ha et bredt spekter med over 80 utstillere, forteller Lauvrak.

Av kjente navn kommer kjendiskokkene Trond Moi og Margit Dale som konferansierer og foredragsholdere under festivalen. Chili Klaus er også igjen på programmet.

Se videoreportasje fra fjorårets festival:

– Dere sier dere har et mål om 25.000 besøkende. Tror dere at det går?

– Vi talte over 17.000 mennesker fordelt utover de to dagene i fjor. I år har vi et ønske om høyere besøkstall på kveldstid siden vi ikke lengre har inngangsbilletter. Derfor har vi troen på at vi kan få 25.000 besøkende, om været er på vår side.

For å få festivalen til å gå rundt økonomisk uten inngangsbilletter finansieres årets utgave av sponsorer, overskudd fra fjorårets festival, samt kommunal festivalstøtte.

– Vi har store ambisjoner

Damares Stenbakk

På programmet skal det presenteres mat fra alle verdens hjørner, blant annet fra Japan, USA, Thailand, Uruguay og India – for å nevne noen.

– Målsettingen vår er å bli blant topp fem på matfestivaler i Norge, og bli den nest største festivalen i Kristiansand etter Palmesus. Vi har store ambisjoner, og kommunen ønsker at vi skal lykkes. Det virker som dette er noe folket vil ha, mener Lauvrak.

Heidi Sørvig, leder i Kvadraturforeningen, har også troen på at festivalen kan vokse seg større.

– Fjorårets besøk viser at dette var et positivt tiltak. Dette er en gunstig tid å arrangere noe på, med både tilreisende og fastboende som besøkende. Det er et stort marked for arrangementer i juli.

– Det ble brukt mye penger og ressurser på å ferdigstille Torvet. Blir det benyttet nok?

– Vi opplever stor pågang til å bruke Torvet til arrangementer, spesielt i helgene gjennom hele året. Det er en attraktiv plass til midlertidige arrangementer – og dette var hele intensjonen med Torvet.