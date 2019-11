Dette paret har åpnet Sandens første tatoveringsstudio

– Vi ønsker å få tatoveringskunsten fram i et positivt lys, og samtidig kombinere det med bærekraftige fairtrade-klær, forteller den polske tatovøren Matt Jarosz (31) til KRSby.

Sammen med kjæresten Kaja Andersen (24) fra Kristiansand åpnet de konseptet BF Concept på Sandens torsdag formiddag, som en «pop-up store» som først og fremst skal være på senteret til slutten av januar.

Men både Andersen og senterleder for Sandens, Christina Omland, bekrefter til KRSby at konseptet muligens kan bli en fast butikk på senteret etter hvert.

Skreddersydde tatoveringer

Kristian Hole

Jarosz sier videre at han fokuserer på «custom tattoos», som enkelt forklart betyr skreddersydde tatoveringer og ikke en katalog med ferdige designs eller maler.

– Tatoveringsbransjen har blitt voldsomt stor på verdensbasis, men det er mye like tatoveringer og «copy/paste»-stil verden over. Jeg synes det er viktig at kunden har ideen, også skreddersyr man designet etter den visjonen.

– Det er allerede fem tatoveringsstudioer i Kvadraturen, hva tenker du om konkurransen her i sentrum?

– Jeg fokuserer på å gjøre min stil framover og tenker ikke over konkurransen. Jeg har tidligere jobbet i «trippel-byen» Gdynia, Gdansk og Sopot i Polen, hvor det er rundt 160 studioer og en voldsom kultur for tatoveringer.

Et motsvar til masseproduksjon

Kristian Hole

Kaja Andersen skal ha hovedansvaret for bærekraftig mote i butikken.

Hun sier til KRSby at det å satse på fair-trade-klær fra mindre leverandører og designere skal være et motsvar til den store masseproduksjonen av tøy.

– Miljøsaken er viktig for meg, og moteindustrien er blitt en versting når det kommer til eksport. Det vi fokuserer på er mindre og begrensede mengder med klær. Vi ønsker å støtte mindre aktører innenfor mote, sier Andersen.

Kristian Hole

– Vi synes konseptet passer inn

Kristian Hole

Senterleder for Sandens, Christina Omland, sier til KRSby at hun har hatt lyst å få inn kjæresteparets konsept på senteret i over ett år.

– Sandens handler om mote og livsstil, og vi ser at tatoveringsbransjen er spennende og definitivt innen mote og livsstil. Det har ikke vært for vane å ta tatoveringsstudioer inn i kjøpesentre i Norge, men vi har lyst til det og mener det er riktig for Sandens. Vi synes konseptet passer godt inn på hos oss, forteller Omland og legger til:

– Jeg synes også fokuset på bærekraftige klær er viktig, og de tar en posisjon som forbilder for andre. Det er mer fokus på dette nå enn tidligere, og det er helt riktig å tenke bærekraftig – det er framtida.