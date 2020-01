KunstCaféen har stengt dørene: Erstattes snart av ny kafé

– Det vi i KunstCaféen har erfart er at vi ikke har fått det til å gå rundt, og derfor legger vi ned driften, sier Hanne Krüger Eiken, som var daglig leder.

29. desember stengte KunstCaféen dørene på grunn av røde tall, etter å ha tatt over det tidligere Mean Bean-lokalet ved Sørlandets Kunstmuseum i Skippergata i april i fjor.

Økonomisk sett ble driften for utfordrende for det lille privateide selskapet KunstCaféen AS, og nå er altså kafeen i Skippergata historie.

Tøff konkurranse

Arkiv FVN

Eiken sier videre at hun ikke selv sitter på konkrete tall om hvor mye stedet gikk i minus.

Men hun trekker fram den tøffe konkurransen blant kafeer og spisesteder innenfor en liten radius som en av årsakene til at stedet nå har stengt dørene.

Erstattes snart av ny kafé

Arkiv FVN

Kommersiell sjef for Sørlandets Kunstmuseum, Eldbjørg Dahl, sier til KRSby at i nær framtid skal en ny kafé ta over lokalet. Om en drøy uke skal det annonseres hvilken aktør som skal ta over lokalet.

– Vi kan bekrefte at det kommer en ny og spennende driver og leietaker inn, som skal satse på en kafé i det samme lokalet. I løpet av kort tid skal vi annonsere hvilken aktør det er snakk om, men det er en kjent og kjær driver fra byen som skal inn, sier Dahl.

Hvor lenge denne leiekontrakten skal vare er foreløpig uvisst. Sørlandets Kunstmuseum skal etter planen flytte til den mye omtalte Kunstsiloen ved Kilden i 2021. KRSby vil følge opp hvilken kafé som tar over i lokalet i Skippergata.