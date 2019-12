Derfor skal Donna kjempe i «Torpet Kjendis» 2020: – Det blir galskap

– Jeg kan bekrefte at jeg er den første som kommer inn på Torpet i 2020, og jeg kan avsløre at det blir galskap, sier Donna Ionna på telefon til KRSby.

Nylig ble det bekreftet at «modellmamma» og agent Donna Ioanna, og tv-personlighetene Alex Rosén og Tore Petterson, er de første deltakerne som starter oppholdet på «Kjendis Torpet» i 2020.

De tidligere Farmen-deltakerne skal kjempe mot hverandre på Torpet for å sikre seg en plass på gården like ved i den fjerde sesongen av «Kjendis Farmen».

Begge seriene har ifølge TV2 premiere i løpet av februar.

– Jeg var veldig i tvil

Flere husker nok Ioanna fra årets «Farmen Kjendis» som ble sendt i starten av året, hvor hun og kjendis-veterinær Trude Mostue flere ganger endte opp i høylytte krangler.

Selv om Ioanna for lengst har lagt kranglene bak seg, får hun stadig vekk kommentarer om det. Hun sier hun tror «skyllebøtten» hun ga Mostue var grunnen til at hun røk ut av programmet.

– Å starte en krangel med storbonden var kanskje ikke så lurt av meg, sier hun og ler.

– Blir det like mye drama denne gangen?

Alex Iversen / TV2

– Det blir nok ikke så mye krangling denne gangen. Men god tv blir det.

– Hvorfor vil du være med igjen?

– Produksjonsselskapet Strix sa at de hadde gjort meningsmålinger om hvilke deltakere folk ville ha tilbake, og jeg var en av dem. Men jeg var veldig i tvil om jeg skulle si ja. Samtidig følte jeg at jeg ikke fikk så mye tid da jeg var med på «Farmen». Derfor sa jeg ja.

– Gikk altfor tidlig ut

Alex Iversen / TV2

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, skriver i en epost til KRSby at de ville hente inn Ioanna igjen etter at hun lagde god underholdning på gården forrige gang.

Selv om hun var den første som røk ut i 2019, gjorde hun seg altså bemerket:

– Donna er et fyrverkeri av en kvinne, som gikk altfor tidlig ut av «Farmen Kjendis» sist gang hun var med. Derfor hadde vi lyst til å invitere henne med på Torpet denne gangen, skriver Iversen.