Handelsstanden under Palmesus: - Den beste uka vi har gjennom hele året

– Det er mange ekstra kunder, men ikke kaotiske tilstander. Likevel er vi flere på jobb siden det er cirka dobbelt så mye trøkk sammenlignet med en vanlig helg, forteller vikarierende butikksjef på Vinmonopolet Lillemarkens, Kristin Bråthen.

Med 17.500 solgte billetter til hver av de Palmesus-dagene, er det klart at byens handelsstand generelt merker en økning, spesielt på alkoholholdige varer.

Bråthen sier videre at det er noen spesielle drikkevarer som det blir solgt ekstra mye av under Palmesus-helga, siden målgruppa for strandfesten er primært de unge.

Sven-Arne Reinemo

– Det går mye i musserende, mye hvitvin, og mye 18-årsprodukter med forskjellige smakstilsetninger, sier hun.

– Rask mat og øl

Sven-Arne Reinemo

Blant de mange tusen «palmesuserne» som aktivt har brukt tilbudene i Kristiansand i helga, møtte KRSby Ole Herman Wilhelm Reyer og Lars Christer Anderson fra Fredrikstad, som hadde «slått leir» ved Nupen-anlegget.

– Vi har vært mye ute og spist på restauranter, blant annet italiensk mat på Bellini’s i går. Det vi ikke har brukt penger på er hoteller, som var helt umulig å finne ledige rom på, så jeg tok heller med bilen, forteller Reyer.

– Hvilke varer bruker dere penger på under Palmesus-helga?

– Det går mye i rask mat og øl. De raske brillene hadde vi fra før, sier Anderson og ler.

– Beste uka vi har gjennom hele året

Sven-Arne Reinemo

Hvis det er en som kan bekrefte at det selges mye øl under Palmesus-helga, er det butikksjef på Kiwi Torvet, Knud Erik Svendsen, som har hatt hendene fulle hele uka.

14 dager i forveien måtte han planlegge logistikk, varer og vakter før Palmesus starta.

– Vi merker absolutt mer trøkk. Det ser ut som dette blir den største Palmesus-uka vi har hatt og den beste helga gjennom hele året, og den slår også påske og jul, sier Svendsen.

Han vil ikke oppgi konkrete tall.

Kristian Hole

– Men det jeg kan si er at det er cirka 25 prosent økning sammenlignet med en vanlig uke.

– Hva selger dere mest av?

– Det er som regel dyre varer som snus og alkohol. Fra ti om morgenene til femtida på ettermiddagen er det eneste jeg gjør å fylle opp øl. De rekker ikke å bli kald en gang før de blir solgt. Energidrikker og vann blir det også solgt mye av, sier Svendsen.

Byen er forberedt

I forkant av årets Palmesus tok KRSby en prat med daglig leder i Kvadraturforeningen, Heidi Sørvig.

Hun mente at byen var godt rustet og forberedt til historiens 11. utgave av strandfesten.

– Dette har jo blitt arrangert ti ganger før, så jeg vet byen er godt forberedt på innrykket med tusenvis av Palmesus-tilskuere som kommer for å bruke byen. Både utelivet og restauranter vet hvordan de skal forberede seg, så Palmesus er alltid en god start i juli for byen, sa Sørvig.