Åpnet bydelens nye treningssenter: – Det har vært en god start

– Jeg har hatt medlemskap her i en uke, og har vært her daglig siden, forteller Vanessa Oddane (22) til KRSby.

Hun er en av medlemmene på det nye treningssenteret Trener1 i Magnus Barfotsvei ved industriområdet på Fagerholt, like over Rema 1000 og Extra.

I det store lokalet på 1600 kvadratmeter skal det framover satses på et ubemannet treningssenter hvor kundene bruker en app for å komme seg inn.

– Skal være et senter for alle

Kristian Hole

Det er investor Trond Aanensen som står bak det nye treningssenteret på Fagerholt. Han sier til KRSby at det har vært god pågang siden senteret åpnet dørene rett før julaften.

– Vi ligger på rundt 130 besøkende om dagen, så det har vært en god start med fine tilbakemeldinger, sier Aanensen.

Senterets satsinger er blant annet en stor kardioavdeling og en stor frivektsavdeling, samt maskinpark og romslige områder for funksjonell trening – for å nevne noe.

– Det er mange gode Crossfitsentre rundt omkring i byen, så vi satser på noe annet på vårt senter. Vårt fokus er at dette skal være et senter for alle. Her skal man ikke trene seg i hjel, men trene jevnlig for en positiv helseeffekt. Lokalet er stort, så makskapasiteten er nok på 3000 til 3500 medlemmer. Det er plass til 250 mennesker i lokalet samtidig, opplyser Aanensen.

Kristian Hole

Åpner senter i samme gate

EVO Fitness

Aanensen er klar over at det framover kan bli tøff konkurranse i området.

– Når det kommer til konkurrenter i denne delen av Kristiansand, så har vi allerede Spicheren på Lund, Sats på Lund og Bare Trening på Rona, for å nevne noen. Men snart får vi inn en ny konkurrent i nabolaget. Da blir det «krig», sier Aanensen og ler.

Han referer til kjeden EVO Fitness, som også har store planer på Fagerholt.

Morten Hellevang, administrerende direktør i EVO Fitness, sier at de skal åpne treningssenter i samme gate som Trener1 i midten av mars. Han er også forberedt på at det kan bli kamp om kundene.

– Det har gått fra å være ingen konkurranse på Fagerholt, til å bli mye. Men vi var forberedt på at andre aktører skulle inn i området. Og konkurranse er vi godt vant med fra før. Det gjør at alle må skjerpe seg og stå på. Vi opplever at kunder finner ut at sentre har forskjellige tilbud. Derfor tror vi at det blir forskjellige kundebaser på de to sentrene, sier Hellevang på telefon til KRSby.