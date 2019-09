For første gang har ungdommer i Kristiansand en egen arrangement-app

– Ungdommer trengte en samlet oversikt over hva som skjer i byen og hvor de kan gå. Det har vært et problem i flere år at flere unge henger i byen og ikke vet hva de skal finne på, sier medutvikler Aline Lima (24) fra prosjektgruppen.

For første gang har Kristiansand kommune, i samarbeid med en prosjektgruppe med ungdommer, lansert en gratis arrangement-app for ungdom.

Den heter SEES og gir en oversikt over hva som skjer i Kristiansand, primært lagt til rette for målgruppen 13 til 20 år. Hovedfokuset i appen er kulturtilbud, men også arrangementer innenfor friluft, sport, e-sport, miljø, politikk, religion, kafeer og mer.

Ungdommer hadde ikke oversikt

Kristian Hole / Illustrasjonsbilde

Ideen om å lage en gratis arrangementskalender for ungdom startet i 2018, i forbindelse med workshop-tilbudet KomINN i Kristiansand.

Her ble 100 ungdommer samlet for å finne tiltak til hvordan Kristiansand kunne bli den beste byen for ungdom i framtiden, og en prosjektgruppe ble samlet for å utvikle en av ideene, nemlig SEES.

I denne utviklingsprosessen kom det fram at flere unge i byen ikke fikk med seg arrangementer fordi de manglet en oversikt.

– Da vi besøkte skoler i Kristiansand oppdaget vi at mange ikke brukte Facebook, og ikke fikk med seg arrangementer som aktører hadde lagt ut. Snapchat og Instagram er mest populært i dag, men de egner seg ikke til arrangementer og oversikt, sier Lima.

God lansering

Kulturrådgiver i Kristiansand kommune, Jørgen Skauge, sier at lanseringen av appen hittil har gått bra. På grunn av flere skolebesøk og promotering på stands har stadig flere unge begynt å bruke appen.

– Det har vært en god start. Nå ligger vi på 1330 brukere og vi tror det nærmer seg 1500 om ikke lang tid. Vi har besøkt flere skoler i Kristiansand, og siden har den begynt å «leve av seg selv», sier Skauge.

Marte Krogstad / Kristiansand kommune

Heidi Kvalvik, leder for ung kultur på Samsen kulturhus, representerer en av kulturinstitusjonene i byen som har merket økt pågang på arrangementer etter at appen ble lansert 19. august.

– Tidligere har det vært varierende med deltakere på yogakurs, men denne var det stappfullt på yogakurs i «Bingen» på Samsen, med over 30 deltakere. Flere sa de kom fordi de hadde sett arrangementet i SEES. Vi synes appen er et positivt tiltak for unge og håper den fortsetter, sier Kvalvik til KRSby.

Fakta: SEES Er en arrangement-app for ungdommer i Kristiansand fra 13- til 20 år. Appen ble lansert 19. august på Appstore og GooglePlay. Ideen ble til under workshop-tilbudet KOMMinn i 2018. Utviklet av Kristiansand kommune, i samarbeid med en prosjektgruppe med unge. Gir oversikt over tilbud innenfor kultur, friluft, sport, e-sport, miljø, politikk, religion, kafeer og mer. Appen er gratis og anonym.

«Drop in»-timer for unge

Kristian Hole

I appen, under kategorien «annet», skal det legges ut tilgjengelige «drop-in»-timer for unge som ønsker å snakke om problemene sine utenfor skolen. Det sier Tone Martha Sødal, som blir elevombud mot mobbing i hele nye Kristiansand fra nyttår.

– Flere unge har det dårlig på skolen, som blir fryst ut eller mobbet, og som ikke orker å si ifra til de voksne siden det kan bli masse styr. Da kan de se tilgjengelige «drop-in»-timer på alle rådhus i Kristiansand, Søgne og Songdalen hvis de ønsker å snakke med noen, sier Sødal.