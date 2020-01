Åpnet nytt treningskonsept på Lund: - Her er det ingen typiske timer slik du får på vanlige treningssentre

– Vi ønsker å være et funksjonelt treningskonsept hvor vi trener helt naturlig uten maskiner, men heller bruker utstyr som for eksempel kettlebells, medisinballer, bilhjul, slegger og boksesekker, sier gründer bak Urban Fitness, Miriam Mumtaz.

Ikke et treningssenter

Det nye treningstilbudet i Starthallen på Lund åpnet lørdag.

Eierne understreker at Urban Fitness ikke er et treningssenter, men heller en «PT-binge» også kalt et personlig trener gym.

Mumtaz beskriver konseptet som «bootcamp»-gruppetimer med høyintensitets intervalltrening, egen kroppsvekt og enkelt treningsutstyr - hvor du får personlig oppfølging.

– Vi ønsker ikke være et vanlig treningssenter, men vil heller tilby personlig trening i form av gruppetimer, en-til-en-timer eller duo-timer. Istedenfor å være et overfylt treningssenter ønsker vi å fokusere på 14 personer i en klasse hvor alle får personlig oppfølging, tilføyer gründer Matt Turrall.

Turrall legger til at gruppetimene vil bestå av eksempelvis militære øvelser, men også intense intervallertimer med styrke og kondisjon.

Var lei av treningsbransjen

Tidligere fotballspiller og treningsgründer Miriam Mumtaz har mangeårig erfaring med å etablere treningskonsepter på Sørlandet. Hun er en av gründerne bak alle Spring-filialene i Kristiansand, i tillegg til CrossFit 46 på Lund.

Sammen med kameraten Matt Turrall, en tidligere frontlinjesoldat i det Britiske forsvaret og fitnessinstruktør, var ikke Mumtaz i tvil om å forene deres mangeårige kompetanse i treningskonseptet Urban Fitness.

– Jeg var egentlig litt lei av treningsbransjen, men da Matt spurte meg om å starte et gym klarte jeg ikke si nei. Etter en treningsøkt i garasjen hans fant vi ut at vi måtte lage et konsept ut av hvordan vi selv trente. Tilbake til det enkle og med verktøy som ikke er så komplisert. Seks måneder senere står vi her, smiler Mumtaz.

De siste månedene er det ikke bare forberedelsene til åpningen som har måttet planlegges, også den tøffe konkurransen på Lund har eier-duoen måtte forberede seg på.

– Det vil alltid være konkurranse og vi er forberedt på at vi konstant må være kreative, sier Matt Turrall med et lurt smil.

For smalt tilbud i Kristiansand

– Det har etter hvert blitt veldig mange treningssentre i Kristiansand. Trenger vi virkelig flere treningsmuligheter å velge mellom i dag?

– Det er et stort frafall i idrettsverdenen, særlig blant ungdommer og unge voksne. De trenger et supplement med personlig oppfølging som kan gjøre dem glade i å holde seg i aktivitet, forklarer Miriam Mumtaz til KRSby.

- Så vi har ikke fått dekket alle treningsbehovene på Lund med både Crossfit, SATS og andre treningsmuligheter?

– Nei, fordi vi tar fortsatt ikke nok vare på helsa vår. Enda flere bør komme på banen slik at det blir en overflod av helsetilbud å velge mellom, ler Miriam og gir ordet videre til Matt:

– Vi er et supplement til treningstilbudene i Kristiansand og skal tilby noe ingen andre i byen gjør. For eksempel tilbyr vi en time med spesialdesignet “høydemaske“ for de godt trente, som skal simulere en treningsøkt på 19.000 fot for å bedre lunge- og hjertemusklene. Her er det ingen spinningtimer eller andre typiske timer som man får på et treningssenter, hevder Matt.

– Flere treningsmuligheter har ikke noe å si for konkurrentene

Bare 10 minutter i gangavstand fra Starthallen ligger CrossFit 46, som en av flere konkurrenter på Lund. Sindre Trondsen, eier av CrossFit 46, ser ikke på svigerinna Miriam Mumtaz som en direkte konkurrent.

– Miriam retter seg kanskje ikke helt mot det samme segmentet som vi gjør, og jeg føler derfor ikke vi er i direkte konkurranse med hverandre. Jeg håper hun lykkes og at det hele blir bra, vi er tross alt i familie, ler Trondsen.

Etter å ha drevet i syv år på Lund og sett flere etablere seg i bydelen har Trondsen erfart at man må tilby et verdifullt miljø for å kunne overleve med et originalt treningskonsept.

– En av de største utfordringene med å starte og drive en ny nisje er å skape et godt miljø med lojale medlemmer som forblir jevnt aktive. Vi kan ikke holde på som de store treningssentrene med tusenvis av medlemmer hvor ikke alle er aktive, forklarer han og legger til:

– At det blir flere treningsmuligheter på Lund har ikke noe å si, det som har noe å si er hvor man trives når det gjelder personalet og kjernemiljøet. Om folk virkelig trives et sted kjører man gjerne fra Søgne for å trene i Kristiansand, sier Trondsen.