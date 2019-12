Unge frykter hets om de engasjerer seg politisk: – Oppfordret til å operere glidelås foran munnen

– Flere og flere unge vegrer seg for å engasjere seg i dag. Det handler ikke om at de er redde for å bli mobbet av klassekamerater, men de blir redde når de leser kommentarene som voksne menn skriver i saker om for eksempel Greta Thunberg, mener Oda Sofie Pettersen (19), fylkestingsrepresentant i Agder (MDG).

Hun er en av flere ungdomspolitikere i Kristiansand som det siste året har opplevd netthets på grunn av sitt politiske ståsted.

Tirsdag kveld inviterte Ungdommens fylkesting i Vest-Agder og Kristiansand Ungdomsutvalg KUU til panelsamtale på Rådhuskvartalet, for å rette fokus på hetsen som ungdomspolitikere opplever i sosiale medier og i avisers kommentarfelt.

"Du har ikke rett til å ytre deg, siden du er så ung"

Kristian Hole

Til KRSby utdyper Pettersen at hun flere ganger har opplevd netthets, spesielt i «brannfakkel»-saker som omhandler bompenger og miljø. Noen ganger har det gått så langt at hun ikke vil ta telefonen om det er et ukjent nummer som ringer.

– Jeg har selv blitt sammenlignet med nazismen og har også blitt oppfordret til å operere glidelås foran munnen. Gjengangeren jeg får høre er "du har ikke rett til å ytre deg, siden du er så ung". Og det er alltid menn over 40 år som skriver sånt til meg. Det er aldri kvinner, sier hun.

Jannike Arnesen (AP), bystyremedlem i Nye Kristiansand kommune, deltok også i panelsamtalen. Hun uttrykte at hun har troen på at i framtida vil det forhåpentligvis bli mindre hets, siden ungdommer i dag er vokst opp med sosiale medier og lærer om kildekritikk.

– Det er foreldregenerasjonen som ikke skjønner hvordan de skal ytre seg på nett. Det er ikke ungdommene våre som er problemet.

– Vi faila totalt i Kristiansand

Kristian Hole

Regjeringen skriver på sine nettsider at netthetsen, som i stor grad også gjelder ungdomspolitikere, er et nasjonalt problem:

"Nyere undersøkelser viser at mange politikere opplever hets og trusler på grunn av sitt politiske engasjement. Mange lokalpolitikere unngår også å stille i debatter, delta i nettdiskusjoner og fronte saker fordi de er redde for hets".

I panelsamtalen ble Sørlandsnyhetene brukt som et lokalt eksempel på hvor langt netthets kan gå mot lokale politikere. Både avtroppende ordfører Harald Furre (H) og Arnesen påpekte at de mange anklagene på Facebook-siden gjorde at det ble overveldende mye å gi et motsvar på.

– Jeg er enig i at vi faila totalt i Kristiansand på hvordan vi håndterte Sørlandsnyhetene. Men samtidig var det så mange beskyldninger at vi måtte ha ansatt 20 faktasjekkere for å hatt mulighet til å ta tak i det. Det var helt umulig for oss, sier Arnesen og legger til at hun mener at kommentarfeltets tid i nettaviser bør være forbi.