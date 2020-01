Han er valgt som ungdommens ordfører i Kristiansand

– Det er viktig at barn og unge nå kan stå «face to face» til politikerne og si «dere må høre etter», sier Nicolai Østeby (16) til KRSby.

Nylig ble Østeby valgt som ungdommens ordfører i Kristiansand av Ungdommens bystyre, som nå har 32 unge representanter fra alle skolene i byen.

Med bakgrunn som nestleder i Agder Unge Høyre er den unge kristiansanderen klar for å representere de unges kampsaker i Kristiansand, og får derfor full møte- og talerett på alle bystyremøtene i tiden framover.

Psykisk helse hos unge

Psykisk helse blant unge, forebygging av selvmord og å få barnefattigdom mer i fokus er noen av kampsakene Østeby nevner i første omgang.

For å forebygge både utenforskap og selvmord har ungdommens ordfører allerede noen forslag til tiltak som bør gjennomføres i Kristiansand. Etter å ha lest noen av funnene fra Ungdata-undersøkelsen fra i fjor, som viser en markant økning i depresjon, mobbing og ensomhet blant ungdommene på 7. til 10. trinn i ungdomsskolene i Kristiansand, mener han at det er på tide å gjøre konkrete grep.

– Vi må ha flere miljøterapeuter på skolene i Kristiansand, som jobber enda tettere på barn og unge. Og hvorfor har ikke skolene i Kristiansand oppfølgingsplikt for elever med høyt fravær? Skolene bør ha egne planer for elever som åpenbart ikke har det greit. Vi må sørge for inkludering, og forhindre mobbing. Det er på skolen det hele begynner, og vi må fokusere på forebygging før det går så langt at noen tar sitt eget liv, mener Østeby.

Mer klimahandling

En av de viktigste kampsakene til Ungdommens Bystyre i Kristiansand er også klimasaken, som har engasjert hundrevis av grønne ungdommer på ulike demonstrasjoner i Kristiansand det siste året.

Østeby mener politikerne Kristiansand bør strekke seg enda mer med tanke på grønne tiltak, som en del av strategien om å bli Norges mest bærekraftige kommune.

– Personlig skulle jeg likt å skru opp ambisjonsnivået i bystyret enda mer. De har sagt at de vil kutte 80 prosent av utslipp innen 2030, men vi kan kutte mer enn det. Det handler om politisk vilje. Det er fullt mulig å være utslippsfrie i Kristiansand innen 2030, mener Østeby.

– Skal bli lyttet til og tatt på alvor

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (AP), synes det er positivt at ungdommene har fått «sin egen ordfører», som kan representere de unges stemme på blant annet bystyremøtene framover. Han er også glad for at Ungdommens bystyre med sine 32 medlemmer er på plass i byen.

– For det første er ungdommens bystyre en flott arena for å bygge samfunnsengasjement. Vi er veldig glade for at vi har fått til denne ordningen i nye Kristiansand, som blir en naturlig del av byens utvikling framover. Det er veldig lett å si at de unge er framtida, men jeg håper virkelig at vi klarer å gi de unge en opplevelse å av å bli lyttet til og tatt på alvor, sier Skisland på telefon og legger til:

– Jeg tenker at vår utfordring, vi som er en del år eldre, er å vise det verdifulle med å høre på tankene til den neste generasjonen. Nye generasjoner bærer nye tilnærminger til saker, og derfor er det viktig at vi er gode til å fange dette opp, sier Skisland videre.