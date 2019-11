Dette mener «Helsesista» at sørlendinger kan bli flinkere til

– Av en eller annen grunn er vi veldig dårlige til å snakke om vonde eller negative følelser. Og det er akkurat dette jeg opplever at ungdommer sliter mest med, sier "Helsesista" til KRSby.

Norges desidert mest kjente sykepleier, Tale Maria "Helsesista" Krohn Engvik (40), besøkte Arendal fredag ettermiddag for å holde foredrag på konferansen TEDxArendal.

Siden 2016 har ålesunderen opparbeidet seg opp mot 150.00 unge daglige seere på Snapchat under kontoen "Helsesista".

Her hjelper hun ungdommer med tabubelagte tema som sex, kropp, selvbilde, nakenbilder, selvmordstanker og kjærlighetssorg – på en så ufarlig og enkel måte som mulig.

– Man hører ofte at "alt er så greit og koselig" i sør

Kristian Hole

– Tidligere i vår sa du til Fædrelandsvennen at du undret over hvorfor du ikke ble booket til Sørlandet. Har du blitt klokere på det nå?

– Jeg vet ikke grunnen. Men jeg snakker veldig direkte med et ungdommelig språk. Jeg tror at hvis noen er konservative, og reagerer på et spesifikt ord jeg bruker, så vil de kanskje ikke høre på det andre jeg har å si.

– Hvordan opplever du sørlendinger når det kommer til åpenhet?

– Man hører ofte at "alt er så greit og koselig" i sør. Men det er ikke alltid så greit og koselig. Det er veldig mye som skjer inne i mennesker og innenfor husets fire vegger. Det blir til tider litt lukket, og mange vil framstå som at alt er greit. Men det er mange ungdommer på Sørlandet som sier "Helsesista, vi trenger deg" og "Det er så bra at du snakker om alle disse tingene". De ønsker bare kunnskap, å kunne ta egne valg og få lov til å tenke selv.

– Jeg tror de savner flere som snakker så ærlig og direkte som jeg gjør, samtidig som man kan bruke humor.

– Det kan bli en ond spiral

Kristian Hole

– Hva bør voksne bli bedre på, når de skal snakke med ungdommer?

– Jeg tror voksne har en tendens til å være for formelle og tenke "Å, det er flaut å snakke om". Så når man går inn i en samtale med ungdommer med det utgangspunktet, så begynner vi å famle med ordene, som igjen kan føre til at vi virker utrygge og usikre. Da blir det en ubehagelig samtale.

– Hvis ungdommer ikke blir vant til å snakke med voksne om alt, fordi "alt skal være så koselig og greit", så kommer de ikke til å oppsøke voksne når det skjer vanskelige ting, som for eksempel noe ekkelt på internett, eller at noen gjør de vondt. Og da kan de finne på måter å håndtere problemene på selv, som ofte ikke er så konstruktive – eller gjør problemene verre. Det kan bli en ond spiral.

– Det er viktig at voksne tenker på at ungdommer har masse å lære dem også. Jeg lærer så mye av de hele tiden, og ser på dem som likeverdige: Det er like viktig for meg å høre hva de tenker, som at jeg skal formidle hva jeg tenker.

– Du har hørt tusenvis av historier fra ungdommer over hele landet. Er det noen spesielle du husker spesielt godt?

– For en uke siden fikk jeg en melding fra ei som fortalte at hun hadde planlagt å ta livet sitt. Men så hadde hun forhåndsbestilt boka min «#vægåvære», som hun deretter leste på en dag. Og så sendte hun en snap der det sto "Takk for at du reddet livet mitt. Når jeg leste hva du skrev skjedde det noe i meg, så jeg valgte å oppsøke hjelp. Jeg har grått så mye den uka her, men jeg skal kjempe for å være her. Og jeg ville bare si takk". Det var veldig sterkt for meg å høre at en bok reddet livet til en ung jente.

– Hvilke type meldinger gjør mest inntrykk på deg?

– Det er gjerne når unge sender meg en «snap» der de forteller at de har klart å snakke med noen – om noe som har vært ekstra vanskelig. Det er så mange som opplever vonde ting, som mobbing eller ulike former for vold. Men jeg tåler å høre om veldig mange vonde ting. De gangene jeg blir ekstra berørt er når de har klart å gjøre noe med det. Da blir jeg stolt og takknemlig.

– Det er ingen som drømmer om være i NAV-systemet

Kristian Hole

– Hva bekymrer deg mest, med tanke på unge i framtida?

– Jeg er bekymret for at systemet som møter dem ikke er bra nok. Eller at det er så varierende rundt omkring i landet på hvilken hjelp de møter. Det handler om menneskene som jobber i systemet. Hvilke ord blir de møtt med? Hvordan blir de møtt? Blir de sett på som enkeltmennesker, eller blir de behandlet som et tall eller en diagnose? Jeg er bekymret for at de møter hjelpere som "slår de ned" med ordene sine og gjør det enda verre.

– Jeg er også bekymret for at de ulike instansene som skal hjelpe barn og unge ikke er flinke nok til å kommunisere sammen og skreddersy et opplegg for hver enkelt. Jeg skulle gjerne sett at helsesykepleiere, psykologer fra BUP, barnevern, forebyggende politi og PPT var på skolene der barn og unge faktisk er og oppholder seg. Det er helt unaturlig at unge skal fyke rundt som "sprettballer" og møte fremmede folk på ulike kontorer. Vi må begynne tidligere med forebygging. Det er kjipt når mennesker som ikke har blitt sett i oppveksten blir voksne og faller utenfor.

– Det er ingen som drømmer om å være i NAV-systemet. Barn og unge har masse drømmer og håp for framtida, sier hun avslutningsvis.

Kristian Hole

TEDxArendal gikk av stabelen fredag ettermiddag på Kulturhuset i Arendal, og har i følge initiativtaker og sjef Kåre Andersen vært utsolgt i god tid i forveien. Event director Linn Juul-Petersen opplyser til KRSby at de i år har hentet inn flere viktige stemmer, om alt fra klima, til teknologi og ungdom-problematikk.

