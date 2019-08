Norges første Pride-gangfelt i Kristiansand

KRISTIANSAND: – Det er utrolig stort at universitetet tør å fargelegge Kristiansand, sier Kai Steffensen Østensen, tidligere leder i Studentorganisasjonen i Agder.

Se videoklipp øverst i saken!

Han applauderer UiAs tiltak.

– Vi er en region hvor mangfoldsdebattantene kan være harde. At en av de største institusjonene på Sørlandet går fremst i å markere mangfold, er fantastisk. Dette stadfester at universitetet er for alle typer mennesker, og at alle er gode nok og har en plass på universitetet, sier han.

Jacob Buchard

Et tydelig standpunkt

En gruppe studenter spaserer forbi, de kikker nysgjerrig på veimarkeringen som viker fra normalen.

– Dette er veldig kjekt! sier Terrence Dougherty som så et pride-trafikklys i London for et par år siden, men likevel lar seg imponere.

Aida Mahmody

– Det blir symbolsk for hva universitetet står for. Her er alle inkludert, sier Flora Lamy.

De andre i gjengen nikker bekreftende.

– Det viser hva universitetet betyr. Dette er et klart og tydelig standpunkt, legger Laura Herrles til.

– Det er nok veldig bra for nye studenter å bli møtt med at universitetet inkluderer alle, legger Kristoffer Hjelmaas til.