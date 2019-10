Brystkreft-rammede Beate ble overrasket av over 50 kolleger og venner: – Jeg skal motbevise at kreft er en dødsdom

– Da jeg fikk kreft ville jeg skape mer åpenhet om det. Mange tror at det å få kreft er en dødsdom. Men jeg skal motbevise at kreft er en dødsdom, sier Beate Henriksen (39) til KRSby.

Hvert år i oktober arrangerer Brystkreftforeningen Rosa sløyfe-aksjonen i samarbeid med Kreftforeningen, hvor formålet er å skape økt oppmerksomhet rundt brystkreft-saken. En viktig del av aksjonen er Rosa sløyfe-løpene, som i år arrangeres i ti byer.

Beate var en av 613 deltakere under årets løp i Kristiansand lørdag formiddag.

– Planla spillelista til min egen begravelse

I sommer gikk Henriksen til mammografi fordi hun trodde hun hadde en vanncyste i brystet. Etter flere undersøkelser fikk hun 19. juli påvist at hun hadde brystkreft med spredning til lymfeknuter.

– Tiden etter har vært rar. Det føles ut som jeg har levd i en boble, men det har gått greit. Det verste var tiden før behandlingen. Da planla jeg spillelista til min egen begravelse, og tenkte mye på ungene mine Maia (8) og Mathias (10), og hvordan det skulle gå med dem. Det var det verste med hele prosessen. I dag føler jeg meg bedre og har fokus på å trene og spise sunt.

Årets tema til Rosa sløyfe-aksjonen er persontilpasset brystkreftbehandling, som er en strategi som sørger for at hver enkelt menneske får behandlingen de responderer best på.

Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten, og en behandling som fungerer hos noen kan ha liten effekt hos andre. Dette har Henriksen selv erfart.

– Jeg synes det er kjempeviktig at det blir satt fokus på dette. Selv har jeg erfart at legen min avbrøt standardkuren jeg gikk på, og satte meg over på en annen behandling som var bedre tilpasset meg.

Se video fra lørdagens Rosa sløyfe-løp:

– Vil tilbake til normalen

Henriksen er i dag sykemeldt fra jobben som pedagogisk leder i Vågsbygd FUS barnehage, hvor hun trives sammen med gode kolleger. Hun ser fram til å kunne jobbe igjen, men mener Nav gir for kort tid for kreftsyke å komme seg skikkelig på beina igjen.

– I dag får man seks måneder behandlingstid, og deretter seks måneder på å «jobbe seg opp» i form igjen. Det er utrolig vanskelig å kunne gå tilbake til en 100 prosents-stilling på så kort tid, så jeg skulle ønske at dette ble utvidet til to år.

– Hva blir neste steg for deg i behandlingen?

– Til mandag starter jeg min sjette cellegiftbehandling, og etter det må jeg ha seks behandlinger til før jeg er ferdig med cellegift i november. Tre uker etter det skal jeg fjerne hele brystet, og tre uker etter det igjen skal jeg begynne på strålebehandling. Målet er å bli frisk og komme tilbake til normalen og fungere så godt som jeg kan, sier Henriksen.

– «Hvordan kan verden fortsette som før?»

Liv Karin Johnsen (45) fra Søgne er også under behandling etter at hun i mai fikk påvist brystkreft med spredning.

– Det har vært en merkelig tid for meg. Den første tanken min var «Hvordan kan verden fortsette som før?». Det er som om alt blir snudd på hodet, sier Johnsen.

Hun ble rørt da hun så det store oppmøtet ved Aquarama lørdag formiddag, hvor også hundrevis av tilskuere heiet fram de 613 deltakerne.

– Det er kjempegøy at så mange vil stille opp for en god sak. Jeg kjenner jeg blir rørt. Dette er en fin anledning for oss, som er midt i kreftbehandlingen, men også for andre mennesker å vise støtte til saken, sier hun videre.

Rådgiver i Kreftforeningen, Ane Ek Drange (33), var også fornøyd med at flere ville støtte en god sak i høstferien.

I fjor ble det samlet inn over to millioner til Rosa sløyfe-aksjonen fra Rosa sløyfe-løpene. I år skal midlene fra årets aksjon gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling.

– Det var helt fantastisk rørende å se alle deltakere langs den rosa løypa, her var alle aldersgrupper representert. Det var ekstra sterkt å høre alle heiarop. I dag hadde de for mange ekstra betydning, sier hun.

Årets løype startet ved Aquarama på Tangen, og gikk videre til ytterkanten av Kvadraturen og tilbake igjen.

Disse hadde best tid under kategorien lang løype:

1) Johan René Bjørnsen – Tid: 18.35

2) Siren Amalie – Tid: 19:39

3) Jørund Schifloe – Tid: 19:55

Se flere bilder fra løpet i Kristiansand:

