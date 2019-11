– Det er ikke tvil om at det foregår mange overgrep og krenkelser mot barn og unge, sier Kaja Hegg, spesialrådgiver innenfor barns rettigheter og nettvett i Redd Barna.

Onsdag kveld inviterte Redd Barna Region Sør til panelsamtale om spredning av nakenbilder blant unge, samt en presentasjon av en nyere rapport hvor 70 unge har blitt intervjuet om tematikken.

Nederst i saken kan du lese de viktigste funnene.

Økning i anmeldte saker

NRK

Tonje Bech Stray jobber på forebyggende avdeling på Kristiansand politistasjon, og jobber primært med unge under 18 år.

Under panelsamtalen sa hun at Kripos nasjonalt har sett en stor økning i anmeldte saker som handler om deling av nakenbilder – noe som har ført til at Kripos lanserte kampanjen «Er det delbart?», som retter seg mot unge.

– Man bør alltid ha i bakhodet: Hvorfor velger du å dele det bildet, og hva kan skje? sa Bech Stray.

Kaisa Suckow, inkluderingskoordinator og ungdomsleder i Songdalen påpekte under samtalen viktigheten av å nyansere debatten om nakenbilder, og ikke ensidig framstille nakenbilder som bare skummelt og farlig.

– Det handler nødvendigvis ikke om at man skal slutte å sende nakenbilder, hvis det er en positiv greie mellom to personer, men at man må slutte å spre dem. Man skal ikke skammeliggjøre noe som er fint mellom to mennesker, sa Suckow.

Kristian Hole

Intervjuet 70 ungdommer

Kristian Hole

«Hvorfor deler ungdom nakenbilder? Hva er motivasjonen for å sende intime bilder av seg selv? Hva tenker unge om risiko, og hvorfor sender de nakenbilder av andre?».

I Redd Barna-rapporten «Hvis du liker meg, må du dele et bilde: Ungdoms perspektiver på deling av nakenbilder» har organisasjonen intervjuet rundt 70 ungdommer fra hele landet alderen 14 til 19 år.

Dette er de viktigste funnene i rapporten:

Nakenbilder kan ha en rekke positive sider, som et uttrykk for intimitet og nærhet.

Mas, press og uønskede bilder er negativt.

Behovet for bekreftelse er en viktig motivasjon for deling.

Å besitte nakenbilder gir gutter makt over jenter.

Press, manipulering og ulik motivasjon kan være vanskelig å oppfatte. Det kan være vanskelig å bedømme om delingen skjer på frivillig grunnlag eller ei.

Det er lav terskel for å dele andres nakenbilder.

Jenter og gutter dømmes ulikt: Jenter er mer utsatt for ryktespredning og hets.

Ungdommer mangler kjennskap til lovverket og strafferammene for spredning av nakenbilder uten samtykke.

Foreldre og skole må ta mer ansvar, og være åpne for samtale, mener ungdom.