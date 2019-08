Fallsikring, festival og Leo Ajkic-foredrag: Denne skolen gjør skolestart til noe helt spesielt

– Dette var litt skummelt, men veldig gøy, sier Stina Idrizaj (16) til KRSby.

Hun var en av de nye elevene på Kvadraturen skolesenter som prøvde fallsikring på Odderøya torsdag formiddag. Hoppet var en av de mange aktivitetene i programmet til Oppstartfestivalen, som skolen arrangerer for første gang denne uka.

Hensikten med festivalen er å gjøre de nye elevene på videregående trygge på hverandre ved å «bryte isen» med aktiviteter og programposter, samt å lære om skolens ulike tilbud.

Torsdagsprogrammet besto av en rekke aktiviteter på Odderøya, og under hoveddagen fredag skal programleder Leo Ajkic holde foredrag på Q42 om psykisk helse, mangfold og respekt.

– En annerledes måte å bli kjent på

Idrettselevene Johan Berg-Damsgaard (17) og Rikard Hansen (18) er faddere for de nye elevene på Kvadraturen skolesenter. De mener festivalen legger et viktig sosialt grunnlag for de nye elevene.

– Hensikten med festivalen er å få de nye elevene på VG1 til å bli kjent, slik at de får en bedre hverdag resten av året. De skal jo gå her i tre år, så det er en fordel å bli godt kjent, sier Berg-Damsgaard.

– Det er en annerledes måte å bli kjent på, enn å bare sitte i et klasserom, sier Hansen.

Kristian Hole

Fakta: Oppstartfestivalen Startet 19. august og varer fram til 23. august. Har foregått på Odderøya, Kvadraturen skolesenter og Q42. Skoleåret skal markeres offisielt som åpnet fredag. Samme dag skal Leo Ajkic holde foredrag om psykisk helse, mangfold og respekt. Andre programposter: Politisk debatt, ulike stands med skolens tilbud, festivalboder og grillfest. Hensikten med festivalen er å «bryte isen» sosialt og skape et godt miljø.

– Ikke alle som passer inn

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Programleder Leo Ajkic sier til KRSby at han også tror det er sunt at elever blir kjent utenfor klasserommets vegger.

Han husker selv da han kom til Norge og lærte seg norsk ved å møte andre, lage mat sammen med folk og delta på utendørs aktiviteter. Flere av personene har han fortsatt kontakt med i dag.

– Jeg tror det er superviktig at elever kommer seg ut og blir kjent på en annen måte, enn å bare sitte stille i et klasserom. Selv om jeg var ganske skoleflink, husker jeg perioder hvor jeg synes det var kjedelig å sitte stille. Det er ikke alle som passer inn i et gammeldags skolesystem.

Fredag skal han holde foredrag i Q42 om livet sitt, integrering, jobben som programleder, psykisk helse og mangfold.

– Jeg skal blant annet snakke om hvordan man tenker og føler om seg selv. Og jeg skal la elevene selv stille meg spørsmål om alt mulig. Det gleder jeg meg til, sier Ajkic.

– En «icebreaker» med fysisk aktivitet

Kristian Hole

På festivalbåndet står det «Respekt» og «Gi Tid», noe som er grunnverdiene for Kvadraturen skolesenter dette skoleåret.

Trine Syvertsen Bjerke, fagkoordinator for idrett og kroppsøving, mener et godt elevmiljø legger grunnlaget for et godt læringsmiljø, og det er derfor skolen har fokus på dette fra starten av skoleåret.

– «Gi tid» er også valgspråket for årets kampanje for verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, noe vi skal ha fokus på. Tanken med festivalen er at det skal være en «icebreaker» med fysisk aktivitet. Det er da man blir kjent, sier Syvertsen Bjerke.