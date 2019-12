Polet i jula: Disse dagene er det stengt

Hver jul er det lett å gå i surr. Når stenger ølsalget og når er siste sjanse for å få proseccoen i hus før nyttårsfeiringen?

Flere røde helligdager betyr at det er lurt å planlegge litt før du skal kjøpe inn drikkevarer for høytiden. Dessuten kan du med litt planlegging unngå den verste køen, for jula er en svært travel tid hos polet.

– Julen er den mest hektiske tiden for Vinmonopolet i løpet av året, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl.

– Uka før jul vil Vinmonopolet på landsbasis antakelig selge drøyt 4 millioner vareliter, mot cirka 1,4 millioner liter en vanlig uke, legger han til.

Disse dagene har polet åpent

Lille julaften: 10:00 - 18:00

Julaften: Stengt

1. juledag: Stengt

2. juledag: Stengt

Fredag 27. desember: 10:00 - 18:00

Lørdag 28. desember: 10:00 - 15:00

Søndag 29. desember: Stengt

Mandag 30. desember: Åpent til senest kl 18:00

Nyttårsaften: Åpent til senest kl 15:00

1. nyttårsdag: Stengt

Slik er ølsalget i jula