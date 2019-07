Palmesus: Tre av fire besøkende kommer utenbys fra

Tall Fædrelandsvennen har fått fra Palmesus-sjef Leif Fosselie viser at 75 prosent av årets festivalgjengere er tilreisende som bor utenfor Agder.

Fordelingen mellom gjester fra og utenfra Sørlandet har vært ganske stabil, ifølge Fosselie.

– Det er ikke slik at andelen sørlendinger har gått så mye ned de siste årene. Det har vært en ganske stabil kurve siden 2011. Men det er fortsatt Vest-Agder som ligger øverst på lista. Deretter følger Rogaland, Oslo, Akershus og Hordaland, sier Fosselie, og fortsetter:

– Vi kan hele tida se hvor mange som er inne på nettsida for å bestille billetter, og hvor de er fra. Sørlendingene er på alerten når billettene slippes, men det er ikke plass til alle som ønsker å komme hit. Det handler rett og slett om eksklusivitet – og slik vil vi beholde det, sier han.

– For dyrt

Venninnene Victoria Eggen (19), Sofie Møster (19), Mathilde Sørensen (18) og Maylin Mathisen (18) fra Grimstad er blant sørlendingene som velger bort strandfesten. De prioriterer heller shopping når de er i Kristiansand enn å være med på Palmesus.

– Det er rett og slett for dyrt for oss. Det er jo ikke bare selve festivalen som koster – man vil jo ha litt å drikke der også, sier de.

Nicolai Olsen

– Full feriepakke

Janne Monsen Tveit, festivalekspert og redaktør for musikknettstedet 730.no, forstår at Palmesus trekker tilreisende publikum.

– 75 prosent er overraskende høyt, men samtidig ikke. Sørlandet har alltid vært en feriefavoritt for både vest- og østlendinger, så håpet om sol, fest og blide sørlendinger gjør definitivt festivalen mer attraktiv. Det blir en full feriepakke man ikke får på andre norske festivaler. Jeg har også inntrykk av at mange reiser med hele vennegjengen, så da blir det jo fort mange utenbys fra, sier Tveit.

Det er ikke bare nordmenn som drar på Palmesus. Under årets utgave var det hele 31 nasjonaliteter til stede, ifølge Fosselie.

– Palmesus skiller seg også ut ved å være den ultimate festen, nesten som et russetreff for unge voksne. Det er en nisje få norske festivaler satser på, så da tar naturlig nok mange festglade sjeler turen langveis fra, sier Janne Monsen Tveit.

Forventer gode bookinger

Hun mener Palmesus har fått et rykte på seg for å booke store artister, som gjør at folk kan kjøpe billetter lenge før den første artisten er blitt sluppet. I fjor tok det fem dager før Palmesus gikk ut og sa at de var utsolgt.

– Palmesus har alltid vært rå på booking. De vet hva unge folk vil ha, og har alltid noen toppnavn man ikke får andre steder. At de leverer år etter år gjør nok at mange sikrer seg festivalpass med én gang, selv før man vet hvilke artister som kommer, sier festivaleksperten.

Det er noe Fosselie bekrefter:

– Vi ønsker å selge et konsept om en utrolig fest på et unikt sted. Publikum kjøper billetter basert på forventning, ikke artist, mener han.