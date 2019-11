Førjulsstemningen har begynt å spre seg i Kristiansand, noe som synes på flere av helgas arrangementer.

Frister det med jul på Fiskebrygga, juleutgave av «Beer walk», neonparty eller kanskje årets utgave av dansekonkurransen Battle of the South?

Sjekk hva Kristiansand har å by på – fra torsdag 14. november til søndag 17. november:

Kristiansand Krimfestival

Heiko Junge / NTB scanpix

Hvor: Kristiansand folkebibliotek

Kristiansand folkebibliotek Når: Torsdag ettermiddag

Glad i krim? Da bør du ta turen til Kristiansand folkebibliotek torsdag ettermiddag.

– Kristiansand Krimfestival er en bokfestival for økt leseglede, som setter kriminalromanen i fokus. Treff dine favorittkrimforfattere på biblioteket. På fire timer møtes elleve forfattere til samtale med Mira Svartnes Thorsen. I høyt tempo møter du grøss, spenning og gåtefulle historier, står det i arrangementet.

Disse forfatterne stiller til bokprat:

Jørgen Jæger og Anne Holt

Jan-Erik Fjell, Helene Flood og Gard Sveen

Torkil Damhaug, Trude Teige og Jørgen Brekke

Hans Olav Lahlum, William Shaw og Christina Erikson

Dra på Cinemateket

Filmweb

Hvor: Cinemateket på Aladdin, Kongens gate.

Cinemateket på Aladdin, Kongens gate. Når: Torsdag og lørdag

I tillegg til Kristiansand kino, som viser nye filmer som «De dødes tjern», «The Addams Family» og «Doctor Sleep», finnes muligheten til å se en rekke andre filmer bare et steinkast unna. Cinemateket i Kongens gate byr på et utvalg av både klassikere og nyere, utvalgte filmer.

Torsdag vises den kritikerroste filmen «Louder Than Bombs», som er regissert av norske Joachim Trier. Filmen handler om en familie som strever med å finne forbindelseslinjene til hverandre, etter at moren Isabelle gikk bort. Men hva skjedde egentlig dagen da moren døde?

Lørdag tar Cinemateket et dykk i den italienske filmhistorien og viser klassikeren «8 ½», som handler om filmregissøren Guido Anselmi som er midt i en midtlivskrise.

Se sterk dokumentarforestilling

Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd

Hvor: Teateret

Teateret Når: Torsdag- og fredag kveld

Den Aimée Kaspersen-regisserte dokumentarforestillingen "Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd" er basert på sanne historier om tre mennesker som ble utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene.

– Det er en forestilling om hemmeligheter som ikke lengre er hemmelige, og menneskene som ble berørt, står det i beskrivelsen.

Etter forestillingen torsdag, arrangeres det ettersnakk med Ada Sofie Austegard fra Stine Sofies Stiftelse, kunstnere og erfaringsformidler fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Dra på neonparty

Shutterstock

Hvor: Kick Nattklubb & scene

Kick Nattklubb & scene Når: Fredag kveld

Fredag er det klart for en fest litt utenom det vanlige, på Kick Nattklubb & scene:

– La UV-effektene blinke, strobe og lyse opp på festen. Strobelys og lasershow er nøkkelord for hva du kan forvente av kvelden. Husk at hvite klær har best effekt i UV-lysene, står det i arrangementet.

Battle of the South 2019

Arkiv Fædrelandsvennen

Hvor: Samsen kulturhus

Når: Fredag- til søndag

Fra fredag til søndag arrangeres årets utgave av dansekonkurransen Battle of the South på Samsen kulturhus. Det markerer 15-årsjubileet til den populære konkurransen:

– I helga fylles hele Samsen kulturhus med dansere fra hele verden. Danserne kan delta i forskjellige battles og bli dømt av internasjonale dommere, danse til DJ Renegade og bli «hyped up» av konferansier MC Zeps, står det i arrangementet.

I forbindelse med Battle of the South arrangeres det også flere workshops på Samsen kulturhus i helga, blant annet disse:

Mandal-rapperen Son of Light, kjent fra rapgruppene Hemmelig Sekt og T.P. Allstars, inviterer til skrivekurs søndag formiddag. Samtidig vil graffitikunstner Thomas Lauvrak holde kurs i grunnprinsippene i graffitimaling.

Mesterskap i tennis

Shutterstock

Hvor: Kristiansand tennisklubb i Østre Ringvei

Kristiansand tennisklubb i Østre Ringvei Når: Torsdag til søndag

Glad i tennis? Fra torsdag til søndag arrangeres tennismesterskap Palmesus Grand Prix 2019 hos Kristiansand tennisklubb i Østre Ringvei, med toppspillere fra hele landet.

Standup på Østsia

Østsia / Promo

Hvor: Østsia (på Universitetet i Agder)

Østsia (på Universitetet i Agder) Når: Fredag kveld

Komiker Kevin Kildal er kjent for podkasten «Klagemuren» og sitt forrige show «Drittliv». Nå er han klar med sitt nyeste standupshow «Skamlaus», som beskrives på følgende måte:

– Med morsomme historier har han lagt personlige tragedier bak seg, alter egoet «Arnt Finesse» er borte, Kevin har blitt voksen, fått ansvar og har endret livsstil. Han har gått fra å være en bekymringsfri gutt med dårlig økonomi og dårlig ånde, til å bli en mann med masse bekymringer, dårlig økonomi og dårlig ånde, skriver Østsia.

Kunstløypa i Kristiansand

Kristian Hole

Hvor: Kristiansand Kunsthall, Sørlandets Kunstmuseum, Agder Kunstsenter, Kilden Teater og Konserthus, Kristiansand Folkebibliotek, Galleri BI-Z og Teateret.

Kristiansand Kunsthall, Sørlandets Kunstmuseum, Agder Kunstsenter, Kilden Teater og Konserthus, Kristiansand Folkebibliotek, Galleri BI-Z og Teateret. Når: Lørdag formiddag fra klokka 12 og utover

Lørdag arrangeres Kunstløypa i Kristiansand, som blant annet byr på tre utstillingsåpninger, konserter og flere foredrag – Helt fra Torvet til Silokaia:

– Kunst- og kulturhusene i sentrum av Kristiansand har igjen slått seg sammen for å gi deg en lørdag utenom det vanlige. Vi er sju institusjoner som stiller med en rekke aktiviteter, slik at du kan få oppleve byens rike kulturliv, står det i arrangementet.

Se Sharrons Dansestudio-elevene i aksjon

Arkiv / Kristian Hole.

Hvor: Kilden

Kilden Når: Lørdag ettermiddag

Lørdag setter Sharrons dansestudio opp den klassiske historien om «Trollmannen fra Oz» i ny drakt i Kilden.

– Det blir en farefylt ferde på den guleveien til Oz som bare vil hjelpe dem om de dreper den slemme heksen fra vest. Bli med på en danseforestilling med alle stilarter fra elever i alle alder fra Sharrons Dansestudio, skriver studioet.

Jul på Fiskebrygga

Lyskomponenter / Illustrasjonsbilde

Hvor: Fiskebrygga

Fiskebrygga Når: Lørdag formiddag

Lørdag formiddag skal Fiskebrygga pyntes til jul, og spisestedene i området er med på moroa. Arrangementer byr på julestemning med både livemusikk, tenning av «julebroa» og ikke minst juleverksted.

Det hele blir etterfulgt av at Kirkens Bymisjon inviterer til Syrisk aften på Fiskebrygga i 15-tiden.

«Beer walk» i juleversjon

Shutterstock

Hvor: Forskjellige steder i Kvadraturen

Forskjellige steder i Kvadraturen Når: Lørdag ettermiddag

Lørdag ettermiddag er det klart for tradisjonsrike «Beer walk» i juleversjon – et sosialt arrangement hvor man sammen besøker seks utesteder i Kvadraturen.

Sjekk ut en rekke konserter

I helga arrangeres det også en rekke konserter i Kristiansand:

Torsdag:

Igor Dunderovic & Finn Stokke på Vaktbua

Silje Nergaard hos Blå Kors Kristiansand

E Collective remikser Rolf Guptas bestillingsverk «Jordens sang» i Foajeen i Kilden

Fredag:

FUE spiller julestria inn på Hos Naboen

Lørdag:

KorKræsj i Kristiansand Domkirke med sju forskjellige kor

Kulturskolens Foajékonsert i Kilden.

Kristiansand Symfoniorkesters Kammerkonsert i Kilden

Phat Fueled med "SoundSAM" og «Ingemann» på Vaktbua

The Tronosonic Experience og CHMØD på Vaktbua

Har vi glemt noe viktig og gøy som skjer i helga? Skriv gjerne til tips@krsby.no