Dette kommer hos Netflix og HBO i november

«The King»

1. november, Netflix

Dette er en historisk dramafilm, basert på flere av Shakespeares sine skuespill. Filmen har med Timothée Chalamet, Sean Harris, Lily-Rose Depp, Robert Pattinson og Ben Mendelsohn.

«Silver Linnings Playbook»

1. november, HBO

Dette er en amerikansk romantisk dramakomedie fra 2012 som nå dukker opp hos HBO Nordic. Ingen ringere enn Bradley Cooper, Jennifer Lawrence og Robert De Niro spiller hovedrollene. Filmen har glimrende kritikker, og har hele 91 prosent oppslutning på Rotten Tomatoes.

«American Son»

1. november, Netflix

Tiden går og spenningene øker hos en politistasjon i Florida i forbindelse med etterforskningen av forsvinningen av en tenåring. Filmen er basert på Broadway-skuespillet med samme navn, der raseproblematikk tar høysetet.

«The Expendables 1 og 2»

1. november, HBO

Den første actionfilmen kom i 2010, og 1. november slippes både film én og to hos HBO Nordic. Filmene handler om en gruppe elitesoldater, og har litt av en rolleliste: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews og Mickey Rourke.

«Holiday in The Wild»

1. november, Netflix

Julefilmene begynner sitt inntog for alvor, og én av dem er «Holiday in the wild». Filmen handler om nysingle Kate som stikker på en slags andre bryllupsreise - alene - i Afrika. Kate spilles av Kristin Davis fra «Sex and the City»!

«Wonder»

1. november, Netflix

Etter å ha hatt all undervisning hjemme som barn, må en gutt som ikke ser ut som alle andre omsider begynne på en vanlig skole. Der må han finne venner blant mobbere. Med er både Julia Roberts, Owen Wilson og Jacob Tremblay. Denne vil nok by på litt hjertesmerte!

«Halfworlds», sesong 3

1. november, HBO

Tredje sesong er her, der blodtørstige skapninger fra indonesisk mytologi lever side om side med mennesker i Jakarta.

«Grace of Monaco»

1. november, Netflix

Dette er en amerikansk-fransk biografisk dramafilm fra 2014, som har Nicole Kidman i hovedrollen som Grace Kelly.

«Drive»

1. november, Netflix

I denne filmen allierer en notorisk tyv seg med en gatebil-fører for et stort tyveri. Filmen er indisk.

«Atypical», sesong 3

1. november, Netflix

En tenåring med autisme bestemmer seg for å skaffe seg en kjæreste, og hans jakt etter mer selvstendighet fører hele hans familie på en ny reise med nye oppdagelser om seg selv. Tredje sesong kommer nå!

«His Dark Materials», sesong 1

4. november, HBO

Det sies at i alle barns mareritt, er det et element av sannhet. Dette er en britisk fantasyserie, basert på romanserien med samme navn.

«The End of The F***ing World», sesong 2

5. november, Netflix

I januar i fjor kom første sesong, der vi følger en tenåring, selvutnevnt seriemorder, og hans potensielle første offer. Etter kun åtte episoder og en sjokkerende avslutning, er vi spente på andre sesong!

«Outlander», sesong 4

5. november, HBO

Den fjerde sesongen dukker nå opp hos HBO Nordic, der vi følger den tidsreisende Claire og ektemannen Jamie som forsøker å skape et hjem for seg selv - noe som ikke er bare-bare, med den kommende amerikanske revolusjonen som er på trappene.

«Britannia», sesong 2

7. november, HBO

Kort fortalt: Et mystisk land som er styrt av krigerske kvinner som har mystiske krefter. Sesong 2 er her!

«Swamp Thing»

8. november, HBO

Sumper, virus, overnaturlige krefter og mystiske hemmeligheter. Swamp Thing ble skapt for DC Comics tilbake i 1971, og nå kommer serien på HBO Nordic.

«Earthquake Bird»

15. november, Netflix

I 1980-tallets Tokyo blir en ung kvinne mistenkt for mord når vennen hennes forsvinner. Filmen hadde premiere på BFI London Film Festival nå 10. oktober, og kommer på Netflix 15. november.

«Klaus»

15. november, Netflix

Animerte julefilmer i vårt hjerte! Denne handler om en selvopptatt postmann og en lekemaker som former et uvanlig vennskap. De to leverer glede til en kald, mørk by som desperat har behov for noen lyspunkter.

«The Crown», sesong 3

17. november, Netflix

Endelig dere, endelig! Den kongelige fakkelen sendes videre, da dronning Elizabeth blir eldre - og det er Olivia Colman som nå skal spille dronningen de to neste sesongene. Helena Bonham-Carter vil være den nye prinsesse Margaret.

«Ray Donovan», sesong 7

18. november, HBO

Jøss, sesong sju ja. Denne runden forsøker Ray å være den mannen familien hans trenger at han skal være. Likevel er det farer fra fortiden som krever den gamle Ray Donovan tilbake.

«Umbre», sesong 3

20. november, HBO

Relu lever et dobbeltliv, med kone og barn og en tilsynelatende vanlig jobb som taxisjåfør. I tillegg er han pengeinnkrever for en lokal mafiaboss.

«High Seas», sesong 2

22. november, Netflix

To søstre oppdager foruroligende familiehemmeligheter etter en rekke mystiske dødsfall ombord i et luksusskip som reiser fra Spania til Brasil på 1940-tallet. Nå er andre sesong her.

«The Lord of The Rings: The Return of The King»

25. november, Netflix

Klassiker! Det blir avdekket at Aragorn er arvingen til tronen, Gandalf og de andre medlemmene av det opprinnelige «fellowship of the ring» strever med å redde Gondor.

«The Irishman»

27. november, Netflix

Dette er en tungvekter, med skuespillere som Robert De Niro, Al Pacino og Joe Pesci. Dette er sagaen om organisert kriminalitet i etterkrigstidens Amerika.