– Crossfit er en treningsform i vekst i Kristiansand. Og vi tror etterspørselen blir større og større, sier Jøran Frustøl (26) til KRSby.

Sammen med kjæresten Lise Wolff åpner han 18. oktober CrossFit Crywolf ved Mjåvann Industripark, som ligger ved grensen mellom Songdalen og Kristiansand kommune.

Det blir Kristiansandsområdets femte crossfit-senter, eller rettere sagt crossfit-boks, som det heter i miljøet.

Møttes på crossfit-trening

Kristian Hole

Det var interessen for trening og crossfit som brakte kjæresteparet sammen i slutten av 2016, etter at de begynte å trene sammen på Lund.

– Vi traff hverandre på CrossFit 46 på Lund og begynte egentlig litt tilfeldig å trene sammen. Etter hvert ble vi gode venner, også utviklet det seg derfra, sier Wolff og smiler.

Ideen om å åpne en egen boks var Frustøls initiativ.

– Jeg hadde en drøm om å starte min egen boks. Og da Lise også var giret på ideen måtte vi bare gjennomføre det.

– Det er allerede fire crossfit-steder i Kristiansand, er det marked for et til?

– Jeg tror det kan være plass til enda flere bokser. Det er ikke noe jeg ser på som konkurranse. Det er ofte bare plass til 150 til 200 aktive medlemmer i en boks, i motsetning til «vanlige treningssentre» hvor det er tusenvis av medlemmer. Og som sagt tror jeg markedet vil vokse, sier Frustøl videre.

Fakta: CrossFit Er en treningsform som startet i USA på 1990-tallet. Handler om funksjonelle øvelser som utføres med høy intensitet. Øvelsene er relatert til det daglige, for eksempel på skyve, løfte, dra noe eller gå ned i knebøy. I Kristiansandsområdet finnes det allerede fire crossfit-bokser. CrossFit Crywolf blir områdets femte. Kilde: Crossfit-Norge.no

Har troen på Mjåvannområdet

Kristian Hole

Frustøl og Wolff har troen på at Mjåvann kan være et lurt sted å etablere en crossfit-boks.

– På denne siden av Kristiansand, mot retning Søgne og Songdalen, er det ikke andre crossfit-bokser. Da må man helt til Farsund hvis man skal den retningen. I tillegg er dette et industriområde med nesten 2000 arbeidsplasser. Og hvis man har bil er det bare en ti minutters kjøretur fra Kristiansand sentrum. Så vi synes stedet ligger perfekt til, sier Frustøl.

– Hva tror dere er grunnen til at mange velger crossfit?

– Det er effektiv trening som man ikke trenger å bruke timevis på. Folk flest er late mennesker som vil gjøre minst mulig arbeid og få mest mulig utbytte. I tillegg er det en variert måte å trene på, mener Wolff.

– Den sosiale biten er også halve treningen. Det å bli sett av noen og bli motivert er viktig. Å gå gjennom en økt sammen er noe jeg setter høyt. Miljøet i byen er veldig bra, legger Frustøl til.

Kristian Hole

Et lite, men godt miljø

Damares Stenbakk

Sindre «Crossfitpappa» Trondsen kjenner også crossfit-miljøet i Kristiansand godt, og driver selv CrossFit 46 på Lund.

– I forhold til innbyggermassen i Kristiansand så er crossfit-miljøet lite. Men det er et veldig godt miljø hvor de fleste kjenner hverandre, sier Trondsen.

– Hva tenker du om at det åpnes enda en crossfit-boks i Kristiansandsområdet?

– Det er rom for en boks til. Jeg ser ikke på CrossFit Crywolf eller de andre stedene som konkurrenter, men heller at det er bra for miljøet at det åpner et tilbud i det området, sier Trondsen videre.

Kristian Hole

Etter at CrossFit Crywolf åpner dørene 18. oktober vil det altså være fem crossfit-bokser i Kristiansandsområdet:

CrossFit46 (Lund)

(Lund) CrossFit Kristiansand (Lund)

(Lund) CrossFit Kvadraturen (Tangen)

(Tangen) CrossFit Radix (Vågsbygd)

(Vågsbygd) CrossFit Crywolf (Mjåvann Industripark)