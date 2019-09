Disse partiene skal UiA-studentene stemme på

Den store valgdagen er her, og de siste stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget skal samles inn.

KRSby har derfor spurt fem tilfeldige studenter i Vrimlehallen på UiA om hvilket parti de skal stemme på og hvilke hjertesaker som er avgjørende for årets valg i deres hjemkommune.

Klimasaken, «nei til vindmøller» og mer fokus på folkehelsearbeid var noen av svarene.

Les også: Derfor er det viktig at unge bruker stemmeretten sin

– Høyre er partiet som snakker mest til meg

Kristian Hole

Økonomistudent på UiA, Andreas Mosvold (22), håper at Høyre fortsetter å styre hjembyen Kristiansand i årene som kommer.

– Jeg har ingen hjertesaker å trekke fram, men generelt vil jeg si at Høyre er partiet som snakker mest til meg, og jeg liker hvordan de har styrt Kristiansand de siste årene. Sånn som det er nå ønsker jeg ikke forandring i Kristiansand, siden jeg er ganske fornøyd, sier Mosvold.

Les også: Lite greie på politikk? Ungdomspolitikerne i Kristiansand gir deg et lynkurs!

Fremmer folkehelsearbeid

Kristian Hole

For Ida Sofie Fiksdal (19) fra Vestnes i Møre og Romsdal er folkehelsearbeid den viktigste kampsaken til årets valg.

– Til årets valg skal jeg stemme Senterpartiet i min hjemkommune Vestnes. De har tidligere styrt i to gode perioder og jeg har vært veldig fornøyd med tiltakene de har gjort. Den viktigste saken for meg er folkehelsearbeid, noe jeg selv studerer her på UiA. Så jeg har troen på at partiet kan fortsette å fremme den saken hjemme, sier Fiksdal.

Klimasaken står høyest

Kristian Hole

Masterstudent i klassisk sang, Christoffer Einan-Rønning (25), fra Kristiansand trekker fram klimasaken som den viktigste hjertesaken til årets valgkamp.

– Jeg var i tvil om jeg skulle stemme Miljøpartiet De Grønne eller Sosialistisk Venstreparti i Kristiansand. Derfor tok jeg flere «valgomater» hvor SV scoret høyest og som hadde flest punkter som jeg var enig i. Klimaet er et av de største problemene vi har i dag, og absolutt hovedsaken som betyr mest for meg i denne valgkampen, sier Einan-Rønning.

Nei til vindmøller

Kristian Hole

For Anna Synnøve Røysland (23), som studerer lektorutdanning på UiA, er den viktigste valgsaken å bevare den idylliske naturen i hjemkommunen Åseral ved å si nei til vindmøller. Hennes stemme går derfor til Arbeiderpartiet.

– Det er så mye flott natur i Åseral og det å bygge vindmøller ville ødelagt veldig mye. Det er min hjertesak til årets valg, sier Røysland.

Gir stemmen til Høyre

Kristian Hole

For lærerstudent på UiA, Sivert Aure (25), er det Høyre som får stemmen i hjemkommunen Rauma i Møre og Romsdal.

– Jeg har ingen enkeltsaker å trekke fram, men generelt synes jeg Høyre har gjort en god jobb i Rauma og den utviklingen jeg har sett har vært veldig bra. Det er helheten som gjør at Høyre får min stemme i år, sier Aure.