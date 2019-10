Se video fra årets yrkesmesse - Jenter kan bevise at de kan kjøre lastebil

Elever på 9. og 10. trinn ved flere av ungdomsskolene på Sørlandet var invitert til yrkesmessa, som ble arrangert tirsdag og onsdag denne uka.

Målet med yrkesmessa var å gi elevene en presentasjon av ulike yrker og utdanningsprogram, slik at de er bedre forberedt til å ta et utdanningsvalg før søknadsfristen til videregående opplæring 1. mars.

Flere enn tidligere velger yrkesfag

Opplæringskonsulent i Eosør og prosjektleder for årets yrkesmesse, Kim Dåsvatn, sier at yrkesfag er på vei frem.

– Nå er det vel omtrent 50 prosent som velger yrkesfag og 50 prosent som velger allmennfag, sier Dåsvatn til KRSby.

«Jentesamling» for å rekruttere flere jenter

Dåsvatn forteller at opplæringskontoret arrangerer det de kaller for jentesamling.

– Der samler vi jenter som er ute i lære og får input fra dem, som vi prøver å ta med videre i rekrutteringen inn mot skolene.

– Jeg synes det er veldig kjipt at det ikke er flere jenter, fordi jenter kan bevise at de kan kjøre lastebil. Men det er mange som tenker at «nei, det er bare mannfolk som kjører det», forteller Malin Charlotte Lunde (19) som er læring som yrkessjåfør for Asko.

