Slik får du førerkortet ditt på mobilen

Tjenesten ble tilgjengelig 1. oktober gjennom appen «Førerkort», som kan lastes ned fra AppStore eller Google Play.

– Det digitale førerkortet vil være et fullverdig førerkort for nasjonal bruk, noe som betyr at det vil være tilstrekkelig å ha det liggende på mobilen – som de fleste uansett alltid har med seg, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Selv om appen gjør det enklere å alltid ha med seg førerkortet, må du likevel ha dette i bakhodet:

Det digitale førerkortet er kun gyldig i Norge. I utlandet må du fortsatt ha med førerkortet fysisk.

Ha nok strøm på mobilen slik at du får vist fram førerkortet under en eventuell kontroll. Hele skjermen må være lesbar.

Det digitale førerkortet er gyldig ID i trafikkontroller. Du kan ikke forvente at det blir godkjent som ID i andre sammenhenger.

NTB Scanpix / Fredrik Hagen

Det digitale førerkortet er et frivillig og gratis supplement til dagens fysiske førerkort. Det vil fremdeles bli utstedt fysisk ørerkort, både til de som får førerkort for første gang, og ved fornying.