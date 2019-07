Nå starter nytt Palmesus-konsept i Tresse: Øltelt, matvogner, tivoli og fyrverkeri

– Vi har blitt utfordret flere ganger på at vi burde få på plass et arrangement for dem som enten ikke rekker å kjøpe billett til Palmesus, men også for barn, unge og turister som er i Kristiansand under Palmesus-uka, forklarer Palmesus-sjef Leif Fosselie til KRSby.

Gratisarrangementet «Sommerdager i Tresse» er tilpasset alle aldersgrupper og starter torsdag 4. juli, og varer fram til lørdag 6. juli.

Arrangementet er sponset av Fædrelandsvennen.

Samler Nordens beste gamere

I tillegg til en folkefest i Tresse, vil det også bli arrangert det nordiske e-eport-mesterskapet «Goosebumps» 5. og 6. juli. Her vil de 16 beste e-sport-lagene i Norden samles til en stor konkurranse på Christiansholm festning.

Turneringene vil foregå i spill som Fortnite, Rocket League og en åpen amatørturnering i FIFA.

Vedkommende som blir kronet «Nordens beste FIFA-spiller» vil også få 10.000 kroner i premie.

– Vi ønsker å bruke Goosebumps’ første år på å introdusere flere for e-sport og spill på en positiv og inkluderende måte. Samtidig skal vi gjennomføre en nordisk invitasjonsturnering i FIFA, sier prosjektleder for «Goosebumps», Benedichte Breistøl, i en pressemelding.

Gatefest etter Palmesus

Utover kvelden 5. og 6. juli har du også mulighet til å feste deg inn i natten etter Palmesus. Da er det klart for gatefesten «TropezNatt» midt på Øvre Torv.

Her rigges det til sitteplasser, men også plass til å slå ut håret omkringet av spennende atmosfære med tropiske effekter og ulike DJs. Det rigges også til barer og utsalgssteder med mulighet for mat og drikke.

Programmet for helga

Torsdag 4. juli til lørdag 6. juli vil det bli servert mat fra ulike lokale matvogner, og et telt hvor det serveres drikke for voksne i form av et eget øltelt, under «Sommerdager i Tresse». Det vil også være attraksjoner som tivoli med radiobiler og pariserhjul for barn og ungdom, i tillegg til et storslått fyrverki-show.

– Torsdag til lørdag forvandes Tresse til et paradis for morsomme opplevelser, mat og drikke. Ved midnatt både fredag og lørdag kan du se sørlandshistoriens villeste fyrverkeri-show som går i lufta fra Palmesus, står det i arrangementet på Facebook.

Åpningstider: Torsdag 4. juli: 12.00-20.00 (Handelens Dag) Fredag 5. juli: 10.00-01.00 (Øl-telt åpent fra 17.00) Lørdag 6. juli: 10.00-01.00 (Øl-telt åpent fra 17.00)

Attraksjoner: - Norges største pariserhjul - Dragons Nest (34 meter høy) - New York Grand Central Station (Radiobiler) - Dumbo-karusell (For de minste) - Fireball - Heroes

Food Trucks (Åpent til 01.00): - Bad Boy BBQ (Nord-Europas største grill) - Bao Buns - Sham Syrisk Mat - Vegan Pop-Up Café - Finsbråten Food Truck - Synnøve Findens Ostesmørbrød - Pizzabakeren - Potetbakern - Churros - Pop-it-up! - Ali Kaffe

Morsomt for alle: - Studio Alf (Hår, skjegg og styling) - Pepsi Max Tasting Challenge - Toyota - Nutramino - Fædrelandsvennen

Ølteltet (Åpent til 23.30): - Live streaming av konsertene på Palmesus - Sitteplass til 750 gjester - Morsomme aktiviteter

