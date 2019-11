Sjekk hvem under 30 år som tjente mest i Kristiansand

Skattelistene for 2018 ble offentliggjort tirsdag morgen.

Under finner du inntekts- og formuetoppen for personer under 30 år i Kristiansand. Det vil si personer født i 1990 eller seinere.

Øverst i inntektoppen for 2018 finner vi Gerd Evelyn Mydland (født 1990) fra Vigeland, bosatt i Kristiansand, som i fjor tjente 1.545.098 kroner.

Like under er Karoline Reme (født 1994), fra entreprenør- og eiendomsinvestorfamilien Reme, med en inntekt på 1.513.177 kroner.

KRSby har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Mydland eller Reme.

Se resten av listen her:

Arvinger i formuetoppen

Tor Mjaaland

I formuetoppen for personer under 30 år i Kristiansand står arving Christian William Kambo (født 1995) oppført med en formue på 97.577.711 kroner. Broren Emanuel Kambo står som nummer tre på listen, med 40.176.780 kroner i formue.

Formuen stammer opprinnelig fra Kruse Smith-konsernet, foredlet av foreldrene Johannes og Liv Brit Kambo.

På andreplass står Per Øystein Gumpen (født 1991) oppført med en formue på 42.116.335 kroner. Han er selgerleder for Gumpens Auto, og arving i det familieeide milliardkonsernet Gumpen.

Se topplista her:

KRSby gjengir opplysningene i skattelistene slik vi mottar dem fra Skatteetaten. Feil i listene kan forekomme fra tid til annen. Behandling av skatteyters klage kan gi endringer i etterkant i enkelte tilfeller.

KRSby har vært i kontakt med flere av personene som er nevnt i denne saken, men har ikke lykkes i å få en kommentar.