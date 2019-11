Start og Knuden innleder samarbeid om E-sport

– Spill er kunst og kulturuttrykk. Knuden skal ha gaming og E-sport som et satsingsområde framover, forteller Odd Christian Hagen utviklingsrådgiver ved kulturskolen.

Denne uka signerte IK Start og Knuden – Kristiansand kulturskole en større avtale om E-sport-samarbeid, som i månedene framover mot våren skal konkretiseres og utvikles – før satsingen skal realiseres høsten 2020.

E-sport og gaming vil være et satsingsfelt for skolen gjennom opprettelsen av en egen spillfagavdeling, hvor det skal siktes på å etablere en kulturskoleliga og egen avdeling for spillutvikling. I første omgang er det fotballspillet FIFA som skal brukes som utgangspunkt.

Derfor valgte kulturskolen å alliere seg med IK Start, som siden slutten av 2018 har hatt E-sport som en av satsingene gjennom opprettelsen av Start E-sport.

– Selv om vi har et lag som spiller i en fysisk arena, så kan vi samtidig ha et lag som spiller på en virtuell arena, forteller E-sport- ansvarlig i Start, Robert Sach.

– Jeg tror dette samarbeidet kan bli et kulturelt og kommunalt tilbud for unge som vil ta det første steget inn i E-sport, legger han til.

– Man må heve nivået

Mye har skjedd på E-sport fronten i Kristiansand de siste årene: spillsenteret Nexus E-sport åpnet dørene i fjor, IK Start satser i retningen, Palmesus arrangerte E-sport-mesterskap i sommer, og Vågsbygd videregående tilbyr eget toppidrettsfag innenfor E-sport og dataspill.

George Sautoglu (26) fra Kristiansand er tidligere norgesmester i FIFA i 2013 og 2014. Siden starten av året har han fungert som spillende trener for Start E-sport, hvor også Jusup Shakbiev (21) fra Kristiansand og Kasper Hornnes (17) fra Søm er signert.

Han mener samarbeidet mellom Start og Knuden kan bli verdifullt for ungdommer.

– Jeg tror dette blir et bra ungdomstilbud. E-sport blir mer og mer populært og det er stadig flere som ønsker å satse. Og da kreves det mer av hver enkelt. Man må heve nivået enda mer.

– Hva skal til for å være i norgestoppen, i for eksempel FIFA?

– Først og fremst sinnssykt mange timer med trening. Man må prøve å skille seg ut, og det mentale har mye å si. Og det holder ikke bare å spille mange kamper i FIFA uten å ha en plan, man må analysere sine svake sider og trene på svakhetene. I tillegg er kosthold, søvn, og fysisk trening også svært viktig når man holder på med E-sport, for å holde seg sunn, konsentrert og fokusert.

– Jeg ønsker en sunn utvikling innenfor E-sport og prøver å være et forbilde for andre. Selv om man satser på et spill, er det viktig å ha andre verdier i livet som å fullføre skole, være sammen med venner og familie, og finne en balanse. Jeg vil også få vekk ukulturen med energidrikk og gaming, som jeg mener ikke er prestasjonsfremmende. Det har motsatt effekt, sier Sautoglu videre.

Et kulturuttrykk

Rektor på Knuden – Kristiansand kulturskole, Sjur Høgberg, mener det er viktig å ta E-sport på alvor gjennom å utvikle et tilbud for barn og unge som vil prøve seg innenfor retningen.

– Ofte er det sånn at hvis man øver fire timer med fiolin så blir man genierklært, men hvis man gjør det samme med dataspill er man det motsatte? Sånn tenker ikke vi. Det er de samme drivkreftene: Man vil bli kjempegod i noe og ofrer alt annet for å konsentrere seg om å bli «top notch», sier Høgberg.

– Og når dette også er så tydelig fra regjeringen, at E-sport blir sett på som et barne- og ungdoms-kulturuttrykk, så er det helt naturlig at vi som skole ser på dette som et opplæringstiltak, som vi skal inn i med stor energi og lyst, legger han til.