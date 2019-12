Martin (26) og Ørjan (23) slo seg sammen med andre frilansere og skapte million-selskap

– Målet med Scream Media er å bygge opp selskapet, skape arbeidsplasser hvor ansatte kan leve ut drømmene sine, dra på festivaler, jobbe med store kunder, og fokusere på det kreative, sier Martin Litwicki (26) til KRSby.

For to år siden stiftet han Scream Media AS sammen med Ørjan From Aslaksen (23) fra Lillesand, Sondre Hogsnes (24) fra Tønsberg, Peder Opland (22) og Herman Hjelkrem (22) fra Oslo.

En gjeng lidenskapelige frilansere slo seg sammen og skapte sin egen arbeidsplass i det Oslo-baserte selskapet Scream Media, som produserer reklamefilmer, videoinnhold, eventfilmer, informasjonsfilmer og aftermovies til nasjonale og internasjonale kunder og merkevarer.

I 2018 fikk selskapet en pangstart, takket være store kunder som Volvo, Schweppes, Norad, Vitamin Well, Continental, Nocco, By: Larm, og TV2-serien «The Voice» – for å nevne noen eksempler.

Omsatte for over fire millioner

Scream Media / Sindre Scavenius

Litwicki sier videre at selskapet hadde en omsetning på litt over fire millioner kroner under det første driftsåret i 2018, noe som bekreftes på Regnskapstall.no

I 2019 ligger de an til å toppe fjoråret med en økning på nesten 80 prosent.

– Vi må av og til klype oss i armen. Vi trodde selskapet skulle gå bra i år, men ikke så bra, forteller Litwicki og utdyper:

– Målet vårt i 2019 var å nå seks millioner i omsetning, og vi klarte akkurat å bikke sju. Men vi investerer pengene tilbake i selskapet og vi har mye kostnader. Vi sitter ikke igjen med så mye. Men alle i selskapet har det bra og det er en sunn drift. Ingen av oss er interesserte i å bare hanke inn penger nå. Det viktigste er å utvikle selskapet.

Ikke en åtte til fire-jobb

Scream Media / Martin Litwicki

Ørjan From Aslaksen sier til KRSby at det å jobbe med lidenskapen for foto og video ikke er en åtte til fire-jobb, spesielt siden det innebærer mye reising, jobbing på kvelder og netter på arrangementer, mye redigering og strenge deadlines som må holdes.

Men alt i alt er det verdt det, mener han.

– Det går nesten ikke i noe annet enn jobb for tiden. Jobbhverdagen begynner ofte rundt klokka ni og varer langt utpå kvelden. Under de mest hektiske periodene, som for eksempel på sommeren hvor det er mye festivaler, har vi jobbet opp mot 100 timer hver i løpet av en uke. Jobben blir fritiden din. Men i Scream Media er vi både venner og kolleger, og vi er som en liten familie her, sier Aslaksen.

Scream Media

– Uredde og dyktige

Blant de faste kundene i Scream Medias portefølje finner vi kommunikasjonsbyrået Gambit H+K.

Kreativ leder for Gambit H+K i Norge, Scott Allan, forklarer til KRSby hvorfor de valgte å jobbe med Scream Media, på blant annet Norads store nasjonale kampanje for Nattevandring for bærekraftsmål.

– De er dedikerte og gir seg ikke før produktet er topp. I tillegg er de flinke til å hente inn unge talenter innen film. Jeg vet de pusher hverandre til å levere de beste de kan, sier Allan.

