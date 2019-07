I fjor var det 26 570 klamydia-tilfeller i Norge. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at flere kvinner har klamydia enn menn. Vi har vært på Bystranda for å spørre hvem folk tror er best til å sjekke seg for kjønnssykdommer.

Fakta: Dette er klamydia Det er en infeksjon i kjønnsorganene som kommer fra bakterien Chlamydia trachomatis.

Smitte kommer fra sex uten bruk av kondom

60–80% av tilfellene er uten symptomer

Klamydia behandles med antibiotika

Du kan teste deg for klamydia på helsestasjon, sykehuset og hos fastlegen.

Anbefales å sjekke seg etter hver partner, graviditet og abort inntil 25 år.

Ubehandlet infeksjon kan føre til infertilitet. Kilde: Helsenorge.no