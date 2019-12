Cechell og Atle vil invitere ensomme til julefeiring: – Å gi litt tid er det letteste man kan gjøre

– For å skape et varmere samfunn må vi faktisk gjøre noe og ikke bare prate om det. Det å bruke 5–6 timer av livene våre kan bety så mye for noen. Å gi litt tid er det letteste man kan gjøre, sier Stavanger-jenta Cechell Altea Oftedal til KRSby.

25. desember ønsker Oftedal (30) og samboeren Atle Bergkvist Upsahl (31) å invitere noen som føler seg ensom, ikke har råd til julemiddag, eller har en familie som bor langt borte eller i utlandet, hjem til leiligheten på Tinnheia.

Til maks fem personer vil de tilby en gratis julemiddag, god julestemning, skyss, gode klemmer, og viktigst av alt – sørge for at personene føler seg verdsatt og inkludert i jula.

– Mange gleder seg til jula, men samtidig er det mange som gruer seg fordi de kanskje er ensomme. Det er hyggelig å kunne bidra til at noen får en litt bedre jul, sier Bergkvist Upsahl.

– Følt på angsten som kommer før jul

Studentenes helse og trivselsundersøkelse viser at det er mange studenter som føler seg alene, isolert eller savner noen å være med. Og på landsbasis viser fersk statistikk at fire av ti eldre har kjent på ensomhet de siste to ukene.

– Man blir ikke kvitt ensomheten i Norge om man lukker dørene sine, og er skeptisk hele tiden, mener Oftedal.

En tidligere UNICEF-undersøkelse fra 2017 viser også at over en halv million mennesker i Norge på et eller annet tidspunkt i livet har grudd seg til jul. Oftedal, som har flere familiemedlemmer i byen Manila i Filippinene, er en av dem som tidligere har følt på kroppen hvordan det føles å feire jul alene.

– Jeg har tidligere feiret jul alene tre ganger i mitt liv, og det var rett og slett sykt vanskelig. Jeg har også følt på angsten som kommer før jul. «Hvem skal jeg feire jul med?». Det er en slags skam som er knyttet til det å føle seg ensom.

– Jeg har også følt meg ensom selv om jeg har hatt mange gode venner rundt meg, fordi det er ikke helt det samme når en ikke har en familie eller et «trygghetspunkt» å komme hjem til i jula, sier Oftedal.

– Allerede i november er det flere som gruer seg

Anne Randi Hanssen er ansvarlig for Barnas Stasjon på Blå Kors i Kristiansand og har snakket med flere unge og voksne som føler på ensomhet rundt juletider.

Hun sier også at det er mange i Kristiansand som har andre bekymringer knyttet til juletida.

– Flere er ensomme og bekymrer seg over hvem de skal feire jul med. Men mange bekymrer seg også over gaver og økonomi. Det er ikke bare julaften som er utfordrende. Det forsterkes enormt når det blir så mange fridager, i tillegg til tiden før. Vi opplever at allerede i november er det flere som gruer seg til juletida. Veldig mange tar kontakt med oss for å få hjelp, men heldigvis er det også mange som tar kontakt fordi de ønsker å gi – enten i form av gaver eller tid, sier Hanssen.

Og det er nettopp det å gi tid som Hanssen synes er flott med Upsahl og Oftedals initiativ 1. juledag.

– Når unge mennesker åpner hjemmet sitt på denne måten, er det bare å applaudere. Det er kjempeflott at folk engasjerer seg, sier hun avslutningsvis.

