De fleste kvinner har menstruasjon i hele 40 år i løpet av livet, og i gjennomsnitt har kvinner 65 dager med blødninger hvert år.

Med andre ord er det åpenbart et stort forbruk av tamponger og truseinnlegg. Det både koster, og skaper store mengder avfall.

Likevel finnes det et alternativ som mange ikke er klar over, skriver forsker Anna Maria van Eijk og kollegaene hennes ved britiske Liverpool School of Tropical Medicine i en artikkel i siste nummer av The Lancet, ifølge forskning.no.

Like trygg

Menskopper er et mykt beger, gjerne laget av medisinsk silikon, som kan gjenbrukes i flere år. Forskerne har sett på resultater fra 43 studier, som viser at menskoppen generelt ser ut til å være sikker å bruke – med ingen ekstra risiko for infeksjoner, skader eller lekkasjer.

I undersøkelsene svarte omtrent tre av fire kvinner at de ville fortsette å bruke koppen, når de først var blitt vant med den, noe som tok noen måneder, skriver forskning.no.

Scanpix

Lite informasjon

Forskerne fant også nesten 200 ulike menskopper på markedet i nesten hundre land, men få informasjonssider om mensen som omtaler menskoppen. Trolig er det derfor mange kvinner som ikke vet om dette alternativet.

Enn så lenge trengs det flere studier for å kunne konkludere om hvorvidt menskopper er kostnadseffektive og mer miljøvennlig enn tamponger og bind.