Bipolar lidelse, kvinnesykdom og venner som stiller opp: Dette gjorde inntrykk på oss i 2019

Nok et spennende år har gått og vi i KRSby har alle opplevd mye forskjellig på de mange sakene vi har dekket disse tolv månedene.

Forhåpentligvis har vi klart å engasjere dere lesere med viktig stoff for unge, ved å skildre sterke historier fra modige og inspirerende mennesker, dekke gøye arrangementer og skrive om hva som rører seg i Kristiansand.

Men hvilke inntrykk sitter sterkest igjen hos de forskjellige journalistene?

Kristian Hole: Brystkreft, klimabrøl og homoterapi

Kristian Hole

Jobbhverdagen i KRSby gjør at man får møte veldig mange spennende mennesker ute på sak. For meg har 2019 bydd på alt fra Wyclef Jean-intervju på Torvet, til unge sørlandsgründere som tenker utenfor boksen og satser alt på egne visjoner.

I tillegg har jeg møtt flere ungdommer med sterke og viktige stemmer, både under Klimabrølet og ikke minst på markeringen imot "Homoterapi".

Men den dagen jeg husker best er Rosa Sløyfe-løpet i Kristiansand 5. oktober. Her møtte jeg den modige brystkreft-rammede Beate, som slet med å holde tårene tilbake da kolleger, venner og familiemedlemmer overrasket henne med å stille i "Æ løber for Beate"-skjorter. Det varmet på en ellers kald oktoberdag.

Jeg håper 2020 byr på flere minnerike og fine øyeblikk på jobb.

Damares Stenbakk: Sykdom som rammer to prosent av Norge

Damares Stenbakk

Alle har en mental helse, og den er noe av det viktigste du kan ta vare på.

Derfor var jeg glad for at Sandra Natvig (29) lot meg føre pennen for hennes historie om hvordan det er å leve med bipolar lidelse, for å sette søkelys på sykdommen under verdensdagen for psykisk helse. En sykdom som rammer mellom 1 og 2 prosent av befolkningen – og menn og kvinner i like stor grad.

Det gjorde stort inntrykk på meg hvor modig Sandra var. Jeg vet hvor mye det tok av henne å dele noe så personlig fra hennes mørkeste dager, men i ettertid så vi hvor viktig historien hennes ble for flere. Sandra har fortalt meg i ettertid at hun fikk mange positive tilbakemeldinger, fra både kjente og ukjente landet rundt, som takket for hennes ærlighet.

Det var kanskje det viktigste for meg: At jeg som journalist kan hjelpe andre. Ikke bare fortelle en viktig historie, men også gi deg som leser innblikk og opplyse om noe du kanskje ikke visste fra før.

Jeg håper vi alle kan lære noe av Sandra: Å være mer åpne med hverandre. Ikke bare under verdensdagen for psykisk helse, men rundt middagsbordet til hverdags eller når vi kommer hjem til jul.

God jul og et riktig godt nytt år!

Ida Marie Stokkelien: Underlivssykdom og trening uten filter

Ida Marie Stokkelien

Nå har ikke jeg skrevet så altfor mange saker for KRSby i år, men det er et par artikler jeg husker bedre enn andre.

På forsommeren traff jeg Ingvild Bragstad som gjennom en kunstaktivistisk aksjon skapte oppmerksomhet rundt den ekstremt smertefulle kvinnesykdommen endometriose. Endometriose er en tilstand der vev av lignende type som slimhinnen i livmora (endometrium) vokser utenfor livmorhulen, opplyser NHI.

Jeg lærte masse, blant annet at hele 1 av 10 kvinner lider av endometriose, og de sliter ofte med å ikke bli tatt seriøst når de forteller om smertene sine. Heia alle som klarer å stå i det!

Ei annen som gjorde inntrykk var Susanne Solaas, som også er eneste fitness-relaterte profilen jeg personlig følger på Instagram. Deilig menneske som viser at man kan dele trening og sunn mat uten å måtte legge ut bilder av kropp og oppskrifter som bare inneholder mager cottage cheese.

Heia kule damer som gjør andre ting med livet enn å dele rabattkode på fillers. God jul!

Aida Mahmody: Sørlendinger er ikke kalde

Jim Rune Bjorvand

I år har jeg vært veldig heldig, siden jeg har fått jobbet hos KRSby med nydelige kolleger.

For meg er det veldig vanskelig å velge ut hva eller hvem som har gjort mest inntrykk på meg. Siden jeg har vært «videodama» i gjengen, så har det ført til at jeg har møtt veldig mange mennesker på forskjellige eventer og arrangementer. Og det er nettopp folkene jeg har møtt som har gjort mest inntrykk på meg.

Det sies at nordmenn er så kalde og lite imøtekommende, men det føler jeg er ganske feil. Okei, bortsett fra dem som virkelig ikke vil prate med meg når jeg kommer med et kamera i ansiktet på dem, men det er egentlig litt forståelig.

Det er flere ganger jeg har tenkt under intervjuer: «Wow, hun eller han var sykt kul», også har jeg tenkt «åh, deg vil jeg bli venn med», noe som ikke har skjedd, for jeg vet ikke helt om det er innafor å spørre noen man intervjuer om å henge.

Uansett – det er menneskene jeg har truffet som har gjort mest inntrykk på meg i år. Jeg håper alle dere lesere får en sykt fin jul og koser dere masse med familie, venner, god mat og med alle gavene dere får – til og med genseren du virkelig ikke digga, som du fikk fra bestemor.

God jul og godt nyttår fra alle oss i KRSby!