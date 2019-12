Dette må du vite når du skal bytte julegaver: – Ifølge loven har man ikke krav på noe som helst

– Ifølge loven har man ikke krav på noe som helst, men tradisjonene gjør at alle seriøse butikker tilbyr seg å bytte julegaver som ikke har falt i smak, sier Henrik Ebne i Forbrukerrådet til KRSby.

Basert på fjorårets tall fra Forbrukerrådet valgte nesten 40 prosent av Norges befolkning å bytte julegaver. Det viser en større undersøkelse. Den viser også at 40 prosent ikke ber om byttelapp når de kjøper gaver.

– Julegaver bør byttes i romjulen

Pressebilde fra Forbrukerrådet

Men hva med gaver som er kjøpt på nett, og ikke i butikk? Ebne sier at flere nettbutikker opererer med forskjellige retningslinjer når det kommer til retur av gaver og varer. Han anbefaler derfor å lese seg opp på nettopp dette før man bestiller gaver på nett.

Og hvis man selv har fått en gave som er kjøpt på nett, kan det i noen tilfeller være for sent å returnere den – hvis den er kjøpt for en stund siden.

– Man har 14 dagers angrerett ved handel på nett fra butikker i Norge og EU. Den vil i de fleste tilfeller ha utløpt på julaften. Om man angrer, må man selv betale porto. En del butikker har åpent kjøp og mulighet for å returnere varer. Noen har også gratis retur. Det kan være lurt å sjekke dette før man bestiller julegaver.

– Hva er den største feilen folk gjør når de skal bytte noe?

– Emballasje og merkelapper skal være slik at butikken kan selge varen som ny etter bytting. Hvis ikke kan butikken si nei til å bytte. I tillegg er det mange som venter for lenge. Julegaver bør byttes i romjulen.

– Klær som byttes mest

Kristian Hole

Senterleder for Sandens, Christina Omland, sier til KRSby at romjula er en hektisk tid når det kommer til bytting av julegaver på senteret.

– Romjula er nok tiden hvor det byttes mest varer på Sandens, sier hun.

– Hva er vanlige retningslinjer for bytting av gaver på Sandens i romjula?

– Det er opp til hver og en butikk å ha sine bytteregler. Men ut fra det jeg har forstått, har samtlige butikker gode bytteordninger. Fra tilbakemeldinger fra de ulike butikkene våre, er hovedinntrykket at det er klær som byttes mest, særlig på grunn av størrelser.

Disse punktene må du vite

Shutterstock / NTB scanpix

Kort oppsummert har butikker forskjellig policy på bytteordninger, og det er altså ikke en lovfestet rett å kunne bytte julegaver. Likevel har seriøse butikker i Norge ordninger for det.

Så på generelt grunnlag, her er noen tips du bør kunne om bytting av julegaver: