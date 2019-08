Didrik (29) fra improgruppa «Bare Flaks» flytter til Oslo: – Man har muligheten til å starte i Kristiansand, men ikke bygge en humorkarriere.

I spalten #NoFilter tar KRSby en usminket prat med folk i sør om dagsaktuelle temaer, deres hverdag og andre spørsmål.

Denne gangen tok vi en prat med improvisator og komiker Didrik Dahlgren Hanssen.

Alder: 29 år

Yrke: Pubvert og improvisator

Sivilstatus: Nylig gått inn i et forhold

Aktuell med: «Roast av Didrik Dahlgren Hanssen» på Charlies 2. august

Instagram: @Diddsney

Flytter til Oslo

– Hva har gjort størst inntrykk på deg den siste uka?

– På søndag hadde vi improkamp mot en gruppe i Oslo, og da vant vi. Det er ikke så mye som har skjedd denne uka, egentlig.

Hva jobber du hardest mot akkurat nå?

– Å få pakket ned alle tingene mine til flyttingen. Jeg er elendig på tiltak.

– Hvorfor flytter du nå som impro- og standup-miljøet begynner å bli større i Kristiansand, som du har bidratt til selv?

– Nå begynner det å komme så mange flinke lokale komikere til miljøet, derfor føler jeg at det er på tide å gi stafettpinnen videre. Jeg er helt sikker på at de kommer til å klare seg veldig fint.

– Hva er grunnen til at du flytter til hovedstaden?

– Det er en større arena å utvikle humoren sin på, med flere muligheter og scener. Om man vil jobbe med humor, så må man nesten flytte til Oslo.

– Om ikke lenge skal det arrangeres en «roast» av deg som avskjed fra standup miljøet. Hva gruer du deg mest til?

– Ansiktet til de andre og reaksjonene deres. Jeg frykter ingenting selv, fordi jeg vet at jeg kan slå tilbake enda hardere. Angrep er mitt beste forsvar. Jeg er ikke redd for at de skal såre meg, men jeg er redd for at jeg skal såre dem.

– Hadde ikke flyttet om jeg ikke hadde troen

– Blir det skummelt å flytte til Oslo for å starte karrieren der?

– Skummelt blir det uansett. I Kristiansand så er det så trygt og godt, det er jo så lite. Jeg hadde ikke flyttet om jeg ikke hadde troen på at det kommer til å gå bra.

– Hva er målet ditt i Oslo?

– Det er for å se om jeg kan leve av det jeg har lyst til, som er å jobbe med humor. Ikke nødvendigvis å stå på scenen, men som tekstforfatter.

– Å ja, hva slags tekstforfatter da?

– Skrive tv-serier og skrive til programmer. Man trenger ikke en utdannelse. Enten så er man god eller ikke god.

– Kult! «Helt perfekt» og «Hvite gutter» er blant mine favoritter.

– Jeg har ikke sett så mye på det. Jeg vil ikke at min humor skal bli påvirket av andre, jeg vil ikke være en dårlig kopi. Jeg er opptatt av at min humor skal være det jeg synes er gøy og noe jeg har funnet opp selv.

– Hvordan vil du beskrive humoren din?

– Vanskelig spørsmål, jeg har ikke vært våken lenge nok. Den er både dum og smart. Jeg kan ha en smart form for humor innimellom, men jeg er ikke en smart fyr.

Kristiansand opp gjennom årene

– Har du studert noe mens du har bodd i Kristiansand?

– Jeg startet på årsstudium i litteratur, film og teater. Det eneste jeg fikk ut av det var studiegjeld.

– Er Kristiansand en dårlig by for komikere å bygge karriere?

– Ja, definitivt. Det positive er at man kan få mye scenetid, men du er nødt til å ordne alt selv. Man har muligheten til å starte i Kristiansand, men ikke bygge en humorkarriere. Det vil jeg ikke anbefale noen.

– Du har jo vært en del av impro-gjengen «Bare Flaks» i noen år. Hva er ditt gøyeste minne?

– Mitt gøyeste er fra før jeg ble medlem selv. Jeg og kompis var og så på, og da ropte vi ut eller skrev en lapp at vi ville se et japansk gameshow der alle er Knut Borge.

– Du har jo blitt et kjent ansikt for flere i lokalmiljøet. Har du opplevd noe ubehagelig eller vittig fra publikum?

– Egentlig ingenting ubehagelig. Flere kommer bort og sier hyggelig ord, så går de videre. Ellers har jeg fått flere spesielle opptreden-forespørsler.

– Hva er det du kommer til å savne mest med Kristiansand?

– Det er klisjé å si, men samholdet. Her er folk opptatt av å bygge hverandre opp, men i Oslo ser jeg for meg at det er mer konkurranse. Folk kaster deg foran bussen, vil jeg tro.

– Om du kunne endret noe med Sørlandet, hva ville det vært?

– At alle blir eremitter på vinteren. At folk holder seg inne alene og er for lite sosial. Det kreves mye for å få folk til å gå ut. Det må være en priskrig på øl for at folk skal skjønne at det er ting som skjer i byen.

– Falskhet på sosiale medier er det verste

– Hvis du var politiker hva ville vært din kampsak?

– Jeg må begynne å mene mer om ting, jeg har ikke så mye meninger. Eldreomsorg er svaret mitt, jeg synes det er viktig at eldre får verdige siste år i livet sitt.

– Hvem er du på sosiale medier sammenlignet med virkeligheten?

– Jeg er definitivt meg selv på sosiale medier. Jeg skriver veldig likt som jeg snakker, så folk skjønner fort hvem som har skrevet innlegg til Bare flaks arrangementer for eksempel.

– Hva er det verste med dagens samfunn?

– Jeg var ikke forberedt på sånne spørsmål! Jeg går for «trangen om å bli likt på sosiale medier». Det er så konkurransepreget og folk er veldig opptatt av hva andre synes. Falskheten på sosiale medier er det verste.

– Hva skulle du ønske du visste da du var 15 år?

– Jeg skulle visst at trillebåren ble oppfunnet samme år som Jesus ble født, for da kunnet jeg laget noe gøy ut av det – nå er det for seint.

– Og til slutt, kan vi få en ufiltrert selfie av deg?