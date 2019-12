Disse julegavene gir du med god samvittighet

I år kommer kommer vi til å bruke i snitt 10.560 kroner hver på julehandel i Vest-Agder ifølge tall fra Virke. Totalt vil vi bruke 3.190.000.000 kroner bare i Agder.

Det er nok mange som kjøper noe bare for å kjøpe noe. Men det er ikke særlig bærekraftig å kjøpe en haug med ting som aldri vil bli brukt.

Nedenfor finner du derfor en liste med tips til gaver som er litt snillere med miljøet.

Kjøp brukt

8 av 10 nordmenn er nøytrale eller positive til å få en brukt julegave ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for Finn.no.

Det finnes en rekke flotte og unike bruktbutikker i Kristiansand hvor du kan finne unike julegaver for en billig penge.

Ellers er det et godt tips å kikke på Finn.no eller Tise. Her finner man som regel det aller meste, og man kan spare mye penger.

Pixabay

Klippekort med hjelp

Hva med å gi et klippekort der du gir bort tiden din? Lag et personlig klippekort der vedkommende kan få alt fra husvask til barnepass. Deilig for dem, og billig for deg!

Abonnement

Hva med å gi et abonnement på en elektronisk tjeneste? Her finnes det garantert noe for enhver. Alt fra streamingtjenester til nettaviser og digitale lydboktjenester.

Gi en gave til veldedighet

Prøver du å finne gave til en som ikke ønsker seg noe? Ikke kjøp noe unødvendig dill, men gi heller en gave til veldedighet i vedkommendes navn. Mange veldedige organisasjoner gir deg enkelt muligheten til dette, blant andre Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Regnskogfondet og WWF.

Gavekort på opplevelser

De færreste av oss trenger flere ting. Jordkloden trenger det i hvert fall ikke. Hva med å kjøpe gavekort på kino, teater eller en av byens restauranter?

Lag noe selv

Her er det bare å finne frem kreativiteten etter beste evne! Kan du strikke? Luer og skjerf til alle. God på å ta bilder? Samle alle kidsa i familien til en liten photoshoot og gi et innrammet bilde til bestemor. God på å bake? Julegodt for alle penga.

Ikke flink til noe? Kjøp deg noen Norgesglass. Bland ditt eget tacokrydder eller kjøp noen rødløk og sett dem til sylt. Vipps, så har du en hjemmelaget gave.

Støtt lokale bedrifter

Vil du absolutt kjøpe noe nytt? I stedet for å legge pengene dine igjen hos de store kjedebutikkene kan du heller handle fra lokale bedrifter. Disse er ofte helt avhengige av at de som bor i nærheten handler av dem for å overleve.

Skippergata er for eksempel full av nisjebutikker du kan finne mye fint hos.